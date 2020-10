Real Madrid na Camp Nouu prisolil zaušnico Barceloni

Ansu Fati je s 17 leti in 359 dnevi postal najmlajši strelec na El clasicih v tem tisočletju. Pred tem je rekord držal Vinicius Jr., ki je zabil pri 19 letih in 233 dnevih.

Oba trenerja sta nase opozorila že pred samim srečanjem. Ronald Koeman se je odločil, da namesto Antoinu Griezmannu priložnost od prve minute ponudi 17-letnemu Pedriju . Na drugi strani je Zinedine Zidane posedel Luko Modrića , namesto katerega je začel bolj ofenzivni Marco Asensio . Napadalni pristop se je galaktikom obrestoval že v peti minuti. Karim Benzema je lepo zaposlil Fedeja Valverdeja , Urugvajec pa je v kazenskem prostoru ostal priseben in premagal Neta , ki je začel namesto poškodovanega Marc-Andrea ter Stegna . A tudi na odgovor Barce ni bilo treba čakati dolgo. Sadove je v deveti minuti obrodila lepa ekipna akcija, Jordi Alba je po levi strani podal pred vrata gostov, kjer je bil v slogu najboljših napadalcev spreten še en mladenič v prvi postavi domačih Ansu Fati . 17-letnik je z desnico poslal žogo na drugo vratnico Thibauta Courtoisa , Belgijec je bil brez moči in srečanje se je na Camp Nouu začelo znova.

Priložnosti na obeh straneh so se nadaljevale tudi v drugem delu. Fati je v 52. minuti nevarno zapretil po podaji Messija. Strel je šel za las mimo Realovih vrat, a je bil Argentinec vidno nezadovoljen, saj je pričakoval povratno žogo. Tri minute kasneje je bil Fati v vlogi asistenta, ko je z glavo za las zgrešilPhilippe Coutinho. Ravno v trenutkih, ko se je zdelo, da zadetek domačih visi v zraku, pa si je nespametno potezo privoščil Barcelonin branilec Clement Lenglet, ki je za majico potegnil Ramosa. Ta je teatralno padel, a ravno dovolj, da je video sodniški pomočnik še enkrat posredoval. Tokrat pa je Jose Munuera presodil, da je šlo za prekršek, in je pokazal na belo točko. Odgovornost je nase prevzel prav Ramos, ki je z nizkim, a močnim strelom zanesljivo zabil za 1:2.

Ob tem izidu sta bili dve pregrešno dragi okrepitvi Barce Ousmane Dembele in Antoine Griezmann še vedno na klopi. Koeman pa se je zanju odločil šele v 82. minuti, ko je ob trojni zamenjavi vstopil še Francisco Trincao. Na drugi strani je bil Zidane prvič prisiljen menjati v 69. minuti, poškodovanega Valverdeja ja nadomestil Luka Modrić, ki so ga mnogi pričakovali že od prve minute. Prav 35-letni Hrvat pa je bil tisti, ki je v 90. minuti dokončno odločil srečanje. Žoga je do Modrića prišla po medlem posredovanju Neta, Zadrčan pa je nato po lepem preigravanju rutinirano zabil za 1:3.

Zidane lahko lažje zadiha, koliko spodrsljajev lahko še "preživi" Koeaman?

Sledilo je še pet minut sodniškega dodatka, v katerem pa priložnosti nismo več videli. Ostalo je pri 1:3. Pomembna zmaga za goste iz Madrida, ki so po dveh zaporednih porazih znova pokazali zobe. Zidane, ki na Camp Nouu kot trener še ne pozna poraza (tri zmage in trije remiji, op. a.) si je z uspehom morda celo rešil službo. Na drugi strani pa je Koeman pod vse večjim plazom kritik, saj Blaugrana trenutno zasede šele deseto mesto La Lige in niti slučajno ne kaže predstav, ki so jih navijači pred sezono pričakovali.

Pet tekem in le sedem točk je tako izkupiček Kataloncev na začetku prvenstva. Koeman zaradi tega še ne bo izgubil trenerskega stolčka, a bo po vsej verjetnosti moral odgovarjati na številna vprašanja."Zakaj je Philippe Coutinho odigral 90 minut, če tokrat ni imel svojega dne? Zakaj je na prve zamenjave čakal do 82. minute? Zakaj najdražja nogometaša v zgodovini kluba tako dolgo drži na klopi, da nato niti nimata pravega časa, da bi kaj spremenila?" so se med drugim spraševali pri BBC-ju. Ni kaj, nizozemski strateg bo imel marsikaj za pojasnjevati.