Neverjetni Bellingham je kraljeval v Barceloni in Real popeljal do preobrata

Moštvi sta v tekmo vstopili v dobri formi, saj Barcelona pred tekmo v letošnji sezoni v vseh tekmovanjih še ni doživela poraza, Real pa je v obračun vstopil s točko več na prvenstveni lestvici. Kljub temu pa so izkušnje v spopadih večnih tekmecev neprecenljive in nenadomestljive. Pri domačem moštvu je kar pet od enajstih nogometašev prvič nastopilo na obračunu Barcelone in Real Madrida, pri gosti sta med "novinci" bila zgolj Jude Bellingham in vratar Kepa Arrizabalaga, ki sta na koncu odigrala ključni vlogi.

Kljub temu so domači nogometaši tekmo začeli občutno bolje. Že v šesti minuti igre je eden od prej omenjenih igralcev poskrbel za veselje na polnem olimpijskem stadionu. Ilkay Gündogan je poleti prišel iz Manchester Cityja, na največji tekmi sezone pa je dosegel svoj prvi zadetek v dresu Barcelone. Nemški vezist je izkoristil veliko napako gostujoče obrambe in zlahka premagal Arrizabalago. Sledilo je obdobje bolj ambiciozne igre Reala, a v 17. minuti je Barcelona bila zelo blizu drugemu zadetku, saj je Fermin Lopez zatresel vratnico Realovega gola.