Koeman presrečen, da ima Braithwaita. Jordi Alba razočaran nad žvižgi navijačev

V lanski sezoni pogosto zasmehovani Martin Braithwaite je namreč dosegel dva zadetka, pri zadnjem za končni rezultat 4:2 pa se je izkazal še kot asistent. "Vedno gara za ekipo in videti je bilo, kako zelo se je izboljšal. Hiter je, zato ga je težko zaustaviti. Presrečen sem, da imam nogometaše, kot je on," je povedal 58-letnik, ki je sicer priznal, da je igra brez Messija povsem drugačna.

Strelec prvega zadetka na tekmi, Gerard Pique , je sredi prejšnjega tedna pristal na znižanje plače, po katerem je Barcelona le lahko registrirala nove okrepitve. Tako sta tekmo proti Real Sociedadu začela Eric Garcia in Memphis Depay , ki sta se po Koemanovem mnenju odlično odrezala. "Memphis je imel odlično tekmo, bil je povsod, prispeval je tudi asistenco. Eric je v osrčju obrambe igral varno, brez napak. Odlično se je postavljal in sprejemal dobre odločitve."

"Z navijači je povsem drugače. Pomagali so nam, da smo dobro začeli sezono. Imel sem občutek, da jih je bistveno več kot 20 tisoč. To je bila fantastična tekma v vseh pogledih, tako za nas kot tudi za navijače," se je smejalo Nizozemcu.

22 tisoč navijačev, kolikor jih je lahko bilo prisotnih na Camp Nouu, je v deseti minuti tekme z glasnimi napevi počastilo Lionela Messija , ki so ga pred tem že predstavili na Parku princev v Parizu. Kljub temu je dres z legendarno 'desetko' nosilo ogromno privržencev katalonskega kluba, ki so, kot je po tekmi povedal trener Ronald Koeman , pripravili odlično vzdušje.

Navijači našli novega grešnega kozla

Navijači Barce so lahko bili zadovoljni z uvodom svojih ljubljencev, a so kljub temu zopet izkazali nezadovoljstvo s stanjem v klubu. V zadnjih dneh so se pojavili številni, ki so za Messijev odhod okrivili Jordija Albo, ker naj ne bi pristal na znižanje plače, kot so to storili ostali veterani na Camp Nouu.

Izkušeni bočni branilec je bil med tekmo večkrat izžvižgan, na novinarski konferenci po njej pa je izlil svoja čustva in vse očitke odločno zanikal. "Pred evropskim prvenstvom me nihče ni poklical, da bi se z menoj pogovoril o znižanju plače. V Barceloni bi rad preživel še veliko let, zato me boli, ko se pod vprašaj postavlja moja zavezanost klubu," je povedal Alba.

Dodal je: "Ker predsednik (Joan Laporta, op. a.) o tem še ni spregovoril, pričakujem, da bo to storil v naslednjih dneh. Povedal bo resnico. Pique je bil prvi, ki je pristal na znižanje, a tudi ostali kapetani smo to storili. Laži me jezijo in utrujajo. Lahko se spopadem z njimi, a trpim, ko se mora z njimi soočati moja družina."

"Poleg tega, da je najboljši nogometaš vseh časov, je bil prav Messi tisti, ki me je najbolje razumel. Zato si lahko predstavljate, da sem storil vse, da bi ostal v klubu. Ni res, da je moral oditi, ker ostali kapetani nismo pristali na znižanje plač."