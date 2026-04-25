Barcelona Realu ušla na ogromnih 11 točk

Barcelona ima po remiju Real Madrida v petek zvečer z Betisom 11 točk prednosti pred večnim rivalom iz glavnega mesta in lahko teoretično že v prihodnjem krogu postane prvak, če bo slavila pri Osasuni, Real Madrid pa ne bo premagal Espanyola.

Barcelona je v predmestju Madrida nastopila brez dveh glavnih zvezdnikov, poškodovanih Lamina Yamala in Raphinhe, vseeno pa je na tradicionalno zahtevnem gostovanju iztržila 28. zmago v La Ligi.

V zaključku prvega polčasa je protinapad učinkovito zaključil Fermin Lopez, v drugem delu pa je bil za 2:0 natančen Marcus Rashford.

Real Madrid je v petek zvečer v Sevilli remiziral z Betisom, ob tem, da so gostitelji gol za izenačenje na 1:1 dosegli v 94. minuti. Danes zvečer ima Atletico Madrid generalko za prvo tekmo polfinala lige prvakov z Arsenalom, ki ga čaka v sredo.