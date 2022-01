Barcelona 'ribari' na Kitajskem: Oscar potrdil stike s Katalonci

"Barcelona je pri mojem agentu preverila, kakšne so možnosti, saj vedo, da se bo nogomet na Kitajskem do marca zaustavil. Tako da mogoče, toda Barcelona je zdaj v težkih časih, " je za TNT Sports dejal Oscar , ki je pred odhodom na Kitajsko vrsto let branil barve Chelseaja.

Na Kitajskem kaže dobre predstave in očitno so si ga zaželeli tudi v vrstah katalonskega ponosa, ki ima v tej sezoni ogromne finančne težave, tako da le stežka pride do zvenečih okrepitev. "Povedali so mi, da se zanimajo zame, verjetno še vedno iščejo rešitev, kako bi vse skupaj izpeljali. Imajo namreč težavo pri podpisu z novimi nogometaši, poleg tega bi morali vse skupaj razrešiti še z mojim klubom," glede igranja za Barcelono ni preveč optimističen 30-letni Brazilec. "Želijo si, da bi se jim pridružil do konca te sezone. Pogovori še potekajo, toda imajo težave s podpisovanjem z novimi nogometaši, sklepam, da je to izkusil tudi Dani Alves," je še dodal Oscar, ki igra na položaju ofenzivnega vezista.

Priznal je, da mu interes takšnega velikana, kot je Barcelona, godi. "Lepo je, če se velikan zanima zate. Če bodo rešili težave z registracijo igralcev, potem se bom morda pogovoril z agentom in mogoče se bomo kaj dogovorili," je dodal Brazilec.

"To bi bila neverjetna priložnost zame, za Barcelono prav tako. Tu sem v odlični formi, to bi bilo super za mojo kariero. Sklepam, da bi tudi Barcelona to cenila, saj sem zdaj izkušenejši in zrelejši, vem pa, da imajo v ekipi precej mladcev. Mislim, da bi bilo to dobro za vse. Vesel bi bil, če bi se stvari izšle, toda tukaj imam še pogodbo. Shanghai mi zelo pomaga in tu nimam pritožb," je zaključil Oscar.