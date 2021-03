Koeman: Za Xavija me ne skrbi, pomembna je le Sevilla

Da je bil nekdanji predsednik BarcelonaJosep Maria Bartomeunedavno aretiran zaradi obtožb, povezanih s pranjem denarja in drugimi finančnimi nepravilnostmi, smo že poročali. Čeprav je bil 58-letnik po zagovoru na sodišču hitro izpuščen na prostost, jeRonald Koeman priznal, da vse skupaj zagotovo ne meče svetle luči na klub."To ni dobro, zagotovo ne. Moramo počakati, da vidimo, kako se bo vse skupaj razpletlo. Tedaj me še ni bilo, zato ne vem, kaj se je dogajalo. Glede tega ne morem storiti ničesar, osredotočiti se moramo zgolj na nogomet."