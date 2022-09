Je kriza Barce preteklost? Klubski proračun 'težak' 1,255 milijarde evrov

Ob koncu prejšnje sezone je uprava Barcelone poslovno leto 2021/22 zaključila s prometom v višini 1,017 milijarde evrov in dobičkom v višini 98 milijonov evrov. Nogometni klub Barcelona pa bo imel v aktualni sezoni še malce višji proračun, in sicer v višini 1,255 milijarde evrov. Kot kaže, so se klubske finance po večletni krizi končno stabilizirale, na koncu nove sezone pričakujejo dobiček v višini 274 milijonov, poročajo agencije.

Barcelona se je finančne sanacije kluba lotila tudi s prodajo 25-odstotnega deleža televizijskih pravic ameriški družbi Sixth Street za naslednjih 25 let. S tem je končno popravila svoj položaj v La Ligi in izšla iz kroga, ki krši finančni "fair play". V klubu so zato prodali nekatere nepremičnine. Redna letna skupščina kluba bo na sporedu 9. oktobra in bo potekala na spletu, možnost sodelovanja bo imelo 4451 članov kluba.

Novi so tudi nekateri sponzorji, kar je klubu poleti omogočilo nakup okrepitev Roberta Lewandowskega, Raphinhe in Julesa Koundeja, brez odškodnine pa so se klubu pridružili Andreas Christensen, Franck Kessie, Hector Bellerin in Marcos Alonso.

Katalonski nogometni velikan je po oceni Forbesa druga najvrednejša ekipa na svetu z vrednostjo petih milijard evrov, s 5,1 milijarde jo prekaša le španski večni tekmec, madridski Real, vrednotenje povzema hrvaška tiskovna agencija Hina.