Barcelona s suvereno zmago skočila nazaj na vrh La Lige

Barcelona je pred domačimi gledalci zlahka upravičila vlogo favorita. Prvi gol je zabila že v 4. minuti prek Marca Bernala, na 2:0 je po dobre pol ure igre povišal Frenkie de Jong, končni rezultat pa je v 81. minuti z neverjetnim zadetkom postavil Fermin. Poleg treh golov je navijače Barcelone razveselil povratek Pedrija po poškodbi mišice.

Real Madrid je potreboval skoraj tri mesece, da je prehitel Barcelono, tretji poraz v prvenstvu v soboto zvečer v Pamploni (1:2) in jubilejna dvajseta zmaga zasedbe Hansija Flicka pa ga je znova pomaknila na drugo pozicijo. Villarreal in Atletico Madrid nimata več realnih možnosti, da se vključita v borbo za naslov španskega prvaka, saj za vodilnima zaostajata 12 oz. 13 točk.