Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Barcelona s suvereno zmago skočila nazaj na vrh La Lige

Barcelona, 22. 02. 2026 18.49 pred 1 uro 1 min branja 39

Avtor:
Lu.M STA
Barcelona - Osasuna

Real Madrid je po sobotnem porazu proti Osasuni le en krog preživel na vrhu španskega nogometnega prvenstva. Barcelona se je namreč z zmago proti predzadnjeuvrščenemu Levantuju s 3:0 vrnila na prvo mesto. Trinajst krogov pred koncem tekmovanja imajo Katalonci točko prednosti.

Barcelona - Levante
Barcelona - Levante
FOTO: Profimedia

Barcelona je pred domačimi gledalci zlahka upravičila vlogo favorita. Prvi gol je zabila že v 4. minuti prek Marca Bernala, na 2:0 je po dobre pol ure igre povišal Frenkie de Jong, končni rezultat pa je v 81. minuti z neverjetnim zadetkom postavil Fermin. Poleg treh golov je navijače Barcelone razveselil povratek Pedrija po poškodbi mišice.

Real Madrid je potreboval skoraj tri mesece, da je prehitel Barcelono, tretji poraz v prvenstvu v soboto zvečer v Pamploni (1:2) in jubilejna dvajseta zmaga zasedbe Hansija Flicka pa ga je znova pomaknila na drugo pozicijo. Villarreal in Atletico Madrid nimata več realnih možnosti, da se vključita v borbo za naslov španskega prvaka, saj za vodilnima zaostajata 12 oz. 13 točk.

Izidi španske La Lige, 22. februar:

Getafe - Sevilla 0:1 (0:0)

Barcelona - Levante 3:0 (2:0)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
laliga barcelona zmaga fermin 1. mesto levante

Dominacija v Beogradu: Zvezda na Marakani konkretno nadigrala Partizan

Napoli z ničlo iz Bergama, Milan klecnil proti Parmi

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI39

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lucky
22. 02. 2026 20.21
Ne razumem teh komentarjev proti Yamalu. 90% vznemirljivga na tekmi, gre na njegov račun.
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
22. 02. 2026 20.06
Barcelona in Real oba računata na sodnike ampak samo Barcelona, da bodo pošteni
Odgovori
+5
5 0
NoriSušan
22. 02. 2026 20.07
ampak so bli na obeh in zato je Real zgubu Barca zmagala in so spet prvi hahaha
Odgovori
+5
5 0
Luigi Taveri II.
22. 02. 2026 20.10
Sodniki so le Real pustili na cedilu
Odgovori
+4
4 0
Luigi Taveri II.
22. 02. 2026 20.01
Igralci Barcelone niso kot igralci Reala, ki niso bili angažirani, in niso bili zavzeti...možno , da je načeta samozavest vsega baleta. Eni govorijo o manjku tekmovalnosti in odgovornosti, kajti to se kaže tudi proti precej slabšemu nasprotniku
Odgovori
+5
5 0
NoriSušan
22. 02. 2026 20.04
ali so pa imeli smolo pri sodnikih ahaha
Odgovori
+2
2 0
Gigson
22. 02. 2026 19.58
Flick pravi ,da ima klub z klubskimi nutricionisti pripravljen program za postenje Yamala.
Odgovori
+3
3 0
NoriSušan
22. 02. 2026 20.01
dons je blo mal mal učinka okol tega
Odgovori
+1
1 0
Luigi Taveri II.
22. 02. 2026 20.02
Že danes se je poznalo, ko je igral brez vročine
Odgovori
+2
2 0
NoriSušan
22. 02. 2026 20.08
Luigi maš prav ja mal čudno je bilo ja
Odgovori
+1
1 0
RUBEŽ
22. 02. 2026 19.53
Spet NEGRERIA? HAHAHA
Odgovori
+5
5 0
NoriSušan
22. 02. 2026 19.57
pa VAR k ga mamo kuplenga pa sodniki pa Danska kraljica pa še en kamion na cesti k ma zlizane gume, zvezde se niso ujele v luni z Venero pa nasplošno je blo preveč čustveno vse skp no
Odgovori
+2
2 0
Kolllerik
22. 02. 2026 19.59
Ferminu zdaj po tisti bombi od daleč pravijo Ferminator 🤣
Odgovori
+2
2 0
NoriSušan
22. 02. 2026 20.08
Ti pravim Kollerik frajer zna
Odgovori
+1
1 0
Luigi Taveri II.
22. 02. 2026 19.51
Lepa tekma za razliko od Reala, ki je bil izgubljen že 84 minut pred koncem tekma
Odgovori
+3
4 1
mmickica
22. 02. 2026 19.50
Zadovoljivo vsi, razen Yamala in Lewe. Predvsem Yamal me spravlja ob zivce s svojo nonsalantnostjo in neodgovornostjo. In zdaj ima menda milo se ramazan in cel dan nic ne je. Ce je to res, mi ni jasno, kako lahko tak klub, kot je Barcelona, to dopusca?! A ve kdo kaj vec o tem?
Odgovori
+2
3 1
mmickica
22. 02. 2026 19.51
*milo = mulo🫣
Odgovori
+0
1 1
NoriSušan
22. 02. 2026 19.54
Mogu bi več iz razdalje strelat pa tud podaje nekam čudne po zraku
Odgovori
+3
3 0
Kolllerik
22. 02. 2026 19.55
Se strinjam glede Yamala. Moral bi popraviti svoje obnašanje na zelenici. Preveč je mahanja z rokami, premalo smeha
Odgovori
+1
1 0
Luigi Taveri II.
22. 02. 2026 19.56
Obupna igra Yamala z oceno 7,1, Mbappe pa z ocenami 5,i in 6,5
Odgovori
+4
4 0
Luigi Taveri II.
22. 02. 2026 19.57
5,8
Odgovori
+1
1 0
Kolllerik
22. 02. 2026 19.58
Manucao se ne strinja. Žal 😊
Odgovori
+1
1 0
mmickica
22. 02. 2026 19.58
Yamal zadnje case izgubi po moji laicni ocen 75% zog, to ni normalno. Kar rine nekam z glavo skozi zid... Je ze res, da veckrat tudi komu poda, pa tisti ne stece pravocasno v prazen prostor, a kljub temu, kar je prevec, je prevec. Meni bi klopco grel ene 2 tekmi, da se spametuje.
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
22. 02. 2026 20.04
Za to so krila in da razvlečejo sredino
Odgovori
+1
1 0
NoriSušan
22. 02. 2026 20.05
hahah Kollerik kje pa je ta kerlc sploh. Nekam tih zadnje cajte. A ga mogoče karma tepe
Odgovori
+1
1 0
NoriSušan
22. 02. 2026 20.05
Res more mal bol delat na podajah in driblingu ja
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
22. 02. 2026 19.50
Lepa tekma za razliko od Reala, ki je bil izgubljen že 84 minut pred koncem tekme
Odgovori
+6
6 0
NoriSušan
22. 02. 2026 19.54
tako nekako
Odgovori
+3
3 0
NoriSušan
22. 02. 2026 19.49
Ni kaj za rečt dominantno in brezkompromisno. Tud obramba je dons štimala predvsem Cancelo za pohvalt kr velka razlika. Vezni itak 10/10 še posebej Fermin in Bernal takoj zadaj ki se mi zdi bo lahko čez par let eden izmed bolših. Edina pripomba je drugi polčas tiste podaje po zraku ki so jih kr vrtel čeprav so se vse branile pol je pa Fermin dal tisti prelep gol. Bi se moralo bolj po tleh prodirat in več streljat iz razdalje. Ampak smo pa ponovno zasluženo prvi in samo naprej
Odgovori
+5
5 0
Jevgenij Suhov
22. 02. 2026 19.49
čakam profilko majstra 🪼, da razloži negreiro, pa ropalona, pa sodnik ni sodil dveh penalov za levante, pa rdeči za igralca Barcelone….
Odgovori
+8
8 0
NoriSušan
22. 02. 2026 19.54
on lahko kar ostane skrit ker je blo vse čisto kot solza oz njihov dres kokr on nabija tko da lahko dalje jokca in sanja
Odgovori
+3
3 0
Vladimir.Krutov
22. 02. 2026 19.34
Vse gre po planu....
Odgovori
+6
6 0
Lucky
22. 02. 2026 19.46
Gavi je prletu pokazat, da je Real 2.
Odgovori
+6
6 0
NoriSušan
22. 02. 2026 20.05
haha kva jim delate pobje. Ta beli si bojo še kj naredl
Odgovori
0 0
BarcaHighFive
22. 02. 2026 19.23
rutinirano😁
Odgovori
+6
6 0
NoriSušan
22. 02. 2026 20.04
nesporno brez kompromisno
Odgovori
0 0
Terapevt.
22. 02. 2026 19.13
👁️👁️
Odgovori
+7
7 0
Vladimir.Krutov
22. 02. 2026 19.34
👍
Odgovori
+4
4 0
Kolllerik
22. 02. 2026 19.56
Lejga terapevta, ta je še živ hahaha...
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Ta hrvaški biser je bil razglašen za najlepše obalno mesto v Evropi
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
vizita
Portal
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
cekin
Portal
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
dominvrt
Portal
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
okusno
Portal
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Potnik
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543