Barcelona se je z novimi dresi poklonila Kobeju Bryantu

Poleg zlate barve, ki prevladuje, so na dresu še detajli v črni in vijoličasti barvi.
Kot je sporočila Barca, bo novi gostujoči dres predstavljal "tako Kobejev značaj in njegovo odločnost, kot tudi pokazal njegovo pripadnost nogometu in še posebej slogu in filozofiji nogometa, ki ga predstavlja Barca."
Kobe Bryant je imel zelo rad nogomet, vedno je tudi poudarjal svojo pripadnost Barceloni med nogometnimi klubi, večkrat se je tudi srečal z zvezdniki blaugarne, še posebej, kadar je katalonski klub gostoval v ZDA ali ko je bil sam v katalonski prestolnici.
Dres je sicer samo del Barcelonine posebne kolekcije Kobe, v kateri so še ogrevalna majica, trenirka in športni copati.
Klub je novi dres predstavil s promocijskim spletnim posnetkom, pri katerem so sodelovali člani in članice kluba Alejandro Balde, Alexia Putellas, Claudia Pina, Gavi, Ewa Pajor, Frenkie de Jong, Patri Guijarro in Salma Paralluelo.
Barcelona bo nove drese na tekmi uradno predstavila 31. julija v Južni Koreji, ko se bo v sklopu turneje po Aziji pomerila z domačim Seulom.
