Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Nogomet

Barcelona se je z novimi dresi poklonila Kobeju Bryantu

Barcelona, 29. 07. 2025 16.04 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
47

Nogometni klub Barcelona bo v prihajajoči sezoni na gostujočih tekmah igral z dresi, ki so jih zasnovali v spomin na košarkarsko legendo Kobeja Bryanta, je sporočil katalonski velikan. Dres bo zlate barve z logotipom Bryantove blagovne znamke.

Novi dres Barcelone za gostujoče tekme
Novi dres Barcelone za gostujoče tekme FOTO: FC Barcelona

Poleg zlate barve, ki prevladuje, so na dresu še detajli v črni in vijoličasti barvi.

Kot je sporočila Barca, bo novi gostujoči dres predstavljal "tako Kobejev značaj in njegovo odločnost, kot tudi pokazal njegovo pripadnost nogometu in še posebej slogu in filozofiji nogometa, ki ga predstavlja Barca."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 Kobe Bryant je imel zelo rad nogomet, vedno je tudi poudarjal svojo pripadnost Barceloni med nogometnimi klubi, večkrat se je tudi srečal z zvezdniki blaugarne, še posebej, kadar je katalonski klub gostoval v ZDA ali ko je bil sam v katalonski prestolnici.

Dres je sicer samo del Barcelonine posebne kolekcije Kobe, v kateri so še ogrevalna majica, trenirka in športni copati.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Klub je novi dres predstavil s promocijskim spletnim posnetkom, pri katerem so sodelovali člani in članice kluba Alejandro Balde, Alexia Putellas, Claudia Pina, Gavi, Ewa Pajor, Frenkie de Jong, Patri Guijarro in Salma Paralluelo.

Barcelona bo nove drese na tekmi uradno predstavila 31. julija v Južni Koreji, ko se bo v sklopu turneje po Aziji pomerila z domačim Seulom.

nogomet barcelona dres kobe bryant
  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (47)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RUBEŽ
31. 07. 2025 13.36
+2
criosi- pod mojim komentarjem smetiš z nebulozami. Sploh nisi dojel, da jaz ne govorim o nobenem iz Barce, ampak o pacientih, ki tukaj smetite z komentarji. Ojoj, vse ti je treba razložit do potankosti, da dploh veš o čem se gre. No, pa saj ti ni za zameriti. HAHAHA
ODGOVORI
3 1
zapiramvamustaaa
30. 07. 2025 14.15
-1
Satan klub.
ODGOVORI
14 15
Kolllerik
31. 07. 2025 12.06
+4
Res je. In bela barva dresov jim prav nič ne pomaga.
ODGOVORI
5 1
Lucky
30. 07. 2025 14.04
+0
Real je svetlobna leta zadaj. Njih zanima sam korupcija. Barca pa trga, kamor se obrneš.
ODGOVORI
14 14
Dany75
30. 07. 2025 15.29
-2
😂😂😂😂 se ti vidi da si zafustriran ... zato pa imajo vsi predsedniki Varce tako lepo zgodovino 😂😂 kake ti bluzis...za s**t 🤦 Aporta tudi caka lepa prihodnost,glede na to kje vse je vpleten v korupcijo...ti pa o Realu 😂😂😂 dihaj.pubek dihaj
ODGOVORI
12 14
RUBEŽ
30. 07. 2025 09.57
-1
Eni bolniki, pacienti, ne ozdravijo kljub pravilno določeni diagnozi. Ali so zdravila preblaga ali pa jim ni pomoči. Žalujoči svojci pa več ne vejo, kaj delati z takimi, ker jih je sram.
ODGOVORI
13 14
cripstoned
30. 07. 2025 15.04
-1
Se strinjam ...sluziti denar preko mrtve legende s prodajo dresov...zalujocim svojcem pa od prodaje 10% ali pa celo nic...sramota od kluba...ko ze mislis da nizje ne gre pride varca in te demantira...ravnokar sem prebral da so se 5ic zapored prestavili termin odprtja novega stadiona in tudi letos ne bodo odigrali tekme...otvoritveno tekmo te sezone doma proti valenciji naj bi odigrali na stadionu ki prejme 6000ljudi ahahahahaha...
ODGOVORI
12 13
Loptass
30. 07. 2025 20.32
-1
Ne sekiraj se kje in kdaj bodo igrali. Le glej, da ne boste spet popapali 4-5 komadov pred 80.000 navijači na vašem Bernaleu. In potem boš spet zavajal, da ste igrali brez obrambe, čeprav so lani bili v kadru Militao, Mendy, Rudiger....
ODGOVORI
6 7
RUBEŽ
31. 07. 2025 13.32
+3
cripstoned - zdaj si dokazal, kdo si in kako razmišljaš. Kot bilnike nisem mislil nobenega iz Barce, ampak paciente ku tu pišeji prispevke in jim je Barca največja obsesija v življenju. HAHAHA poznavalec.
ODGOVORI
3 0
Loptass
29. 07. 2025 19.55
-7
S cim vse se realovci ukvarjate. Res ste si ubogi. Ko boste fasali na Elclassicu, bo pa nevem kaj vse spet krivo.
ODGOVORI
21 28
Dany75
29. 07. 2025 20.01
+5
prvo svoje pajdaše poglej s čim se ukvarjajo,pa pol komentiraj...
ODGOVORI
25 20
Loptass
29. 07. 2025 20.32
-8
Za kriplom si prvi, ki lahko zacnes pometat pred svojim pragom. Ker sta obsedena z Barco, da bosta še zbolela….eno neozdravljivo bolezen priholoskega izvora ze tako imata.
ODGOVORI
17 25
cripstoned
29. 07. 2025 20.35
+7
Loptas pojdi dol poglej kdo je prvi omenjal real...jasno da potem kripsi mora zaceti gnesti plastelin na max...ce ti pa kaj ne pase pa spat ..
ODGOVORI
24 17
Loptass
29. 07. 2025 21.10
-5
Pri Barcinih clankih pa si ti prvi in vedno teras eno taisto. Prav bolan si.Potem pa drugim meces naprej tocno kar delas sam. V 10x hujsi obliki.
ODGOVORI
18 23
cripstoned
29. 07. 2025 21.13
+5
Spet lazes...vsakic ko vidim da nekdo pod clankom koruptilone omeni real dobi porcijo...nikoli ne zacnem prvi...zakaj hejtercki morate toliko lagati?? Ko boste nehali omenjati real madrid pod clanki koruptilone tudi kripsija ne bo ampak to se ne bo zgodilo nikoli ker vam je real prva misel ko se zbudite in zadnja ko zaspite hahahaha..
ODGOVORI
23 18
Kolllerik
29. 07. 2025 21.16
-7
🤣🤣🤣🤣, bogi si
ODGOVORI
16 23
Loptass
29. 07. 2025 21.23
-7
Parkrat sem ti ze napisal pod clanki Barce, da si spet prvi in imas najvec komentarjev. Ne nakladaj in se spokaj nekam 🤡
ODGOVORI
16 23
cripstoned
29. 07. 2025 21.56
+0
Spet lazes...ce znas steti prestej komentarje in napisi kdo jih ima najvec v tem clanku...jokaj
ODGOVORI
16 16
Loptass
29. 07. 2025 21.58
+4
No samo tukaj je 7 komentarjev od 30 tvojih. Skoraj cetrt. Pod clankon Barce. Nakladas v nedogled….
ODGOVORI
15 11
cripstoned
30. 07. 2025 08.28
-5
Zdaj pa skoraj cetrt in ne najvec kot si napisal...prestej kdo jih je imel najvec vceraj ...lazes v nedogled ...nemoc
ODGOVORI
11 16
Dany75
30. 07. 2025 12.58
-2
Lopata,tebi se vidi da rabis pozornost...bogi si...ko se grez real pa vedno pametujes ...si obseden ja..pa se sploh ne opazis...
ODGOVORI
9 11
Loptass
30. 07. 2025 14.38
+4
Ne sodita druge po sebi.
ODGOVORI
11 7
cripstoned
30. 07. 2025 15.05
-2
Ne lazi druge zaradi sebe...
ODGOVORI
9 11
Loptass
30. 07. 2025 15.11
+2
Ko človek bere vajine komentarje čez leto, je Real konstantno oskodovan vsako tekmo za dva ali tri nedosojene penale. Tudi tiste tekme, ko dobijo sojen penal. To pomeni, da bi moral Real po vajinem, dobiti povprecju po vsaj 2-3 penale na tekmo. In pol bosta vidva rekla, da nista bolnika.
ODGOVORI
11 9
manucao
29. 07. 2025 19.48
+9
Evo sedaj so končno pokasirali cca.15 mil za tri prjateljske tekme .
ODGOVORI
24 15
Kolllerik
29. 07. 2025 21.16
-2
Fovšija tolče
ODGOVORI
14 16
manucao
29. 07. 2025 19.44
+7
Najprej jih bo rešil NIKE,potem pa VIP sedeži,SPOTIFY,dresi Yamala in sedaj še ta neumnost brez primera.Nikakor se jim ne uspeva rešiti iz te finančne zagate.
ODGOVORI
23 16
Barni3
29. 07. 2025 19.36
-6
Za lanskega sm sigurn za predlanskega pa ne...lanski ke ze bil black mamba edition tko da ja....poklanjajo se mu ze vsaj 2 leti..ampak do nekje informacije pridejo zelo pocasi
ODGOVORI
13 19
mackon08
29. 07. 2025 19.20
-13
To so lepi dresi ne kot Olimpijini , kot klovni.
ODGOVORI
7 20
cripstoned
29. 07. 2025 17.43
+2
Kako umazan klub se na mrtvih hocejo sluziti, zakaj se niso poklonili takrat ko je legenda kosarke izgubila zivljenje in denar od prodaje darovala druzini...tako se mu pa poklanjajo 5 let kasneje, ker denarja pac nimajo...skrajno neokusno in nespostljivo ...se en dokaz kako nizko so padli pri tej sramoti od kluba..
ODGOVORI
22 20
Kolllerik
29. 07. 2025 17.47
+0
Hejter Barce..... Jasno, da spet ne razumeš poante, saj sta čast in empatija sta tebi in tvojim večnim priviligirančkom samo nekaj za na kruh namazat....
ODGOVORI
21 21
cripstoned
29. 07. 2025 18.09
+1
Lazni kollerik..Smo videli vaso cast in empatijo do svoje legende johana cruyfa kjer so "navijaci" beri (hejterski obsedenci z realom) med posebno minuto molka do svoje legende prekinili z zvizganjem in zaljenjem ronalda in najvecjega kluba vseh casov...kako te ni sram omenjati cast in empatijo hejter nemocni?
ODGOVORI
20 19
ledr
29. 07. 2025 18.27
+0
Daj nehaj že enkrat nakladat neumnosti, pa se raje obremenjuj s tem, kako je bilo z vsemi štirimi El clasici zadnjo sezono...
ODGOVORI
22 22
cripstoned
29. 07. 2025 18.33
+4
Ta ga pa zmaga ahahahahaha..
ODGOVORI
23 19
Kolllerik
29. 07. 2025 19.48
-2
Odkar je tvoj nekdanji goat ronči odšel iz reala, so mu dosodili reci in PIŠI že kar 93 penalov. Messiju, odkar je šel iz Barce... samo 7 (sedem!).
ODGOVORI
17 19
Dany75
29. 07. 2025 20.03
+2
daj poguglaj kaj bolj pametnega...bogi si...😂😂😂 var malo komentiraj...še ima Lewa vedno 49 št kopačk ? 🤔 vprasam za pravo Kollerabo
ODGOVORI
20 18
Kolllerik
29. 07. 2025 21.20
-1
Spreminjaš temo, ker veš da imam prav. Tipično po realovsko. VAR? Ja čestitke Marcinjaku in dvojnem hernandezu, ki vas je tako umazano rešil pred novo Barcino petardo na zadnjem klasiku. Pejt raje na špricer, bo bolje.
ODGOVORI
14 15
26040404
29. 07. 2025 17.00
-7
Poleg Jordana številka 1 v košarki vseh časov..Človek z vrednotami poštenega fair playa.Najboljši športniki ,glasbeniki,vsi kažejo pripadnost Barci in njihovemu boju proti skorumpiranim elitam,polnim nesposobnih ljudi,ki si z goljufanjem utirajo pot do lovorik...Za Real pa navija kralj s svojimi podložniki,ki smetijo tuki gor s komentarji...
ODGOVORI
17 24
cripstoned
29. 07. 2025 17.18
+2
Hahahahah spet najboljsi in najvecji klub vseh casov ne da hejtercku mira...in potem jocete ko vas kripsi vrze v centrifugo...kaksne veze ima s to temo real madrid?? Madriditis je huda stvar..
ODGOVORI
21 19
Kolllerik
29. 07. 2025 17.20
+0
Je pač kralj klovnov, kaj češ 😁
ODGOVORI
21 21
Dany75
29. 07. 2025 18.09
+3
260: sam se daj...😂😂😂 kake sekas...daj idi ze v Klub za palcka al pa klovna 😂😂 bo boljse kot to kar pises...
ODGOVORI
21 18
Kolllerik
29. 07. 2025 19.49
-5
260, to je pač navijač Asencia ❤️
ODGOVORI
16 21
Dany75
29. 07. 2025 20.05
+6
Kolleraba 😂😂😂 nimaš šans...sedi 1 ! nimas pocitnic! kako kaj OF 👁️‍🗨️💦? 😂
ODGOVORI
21 15
Kolllerik
29. 07. 2025 21.21
-3
❤️❤️❤️🍌
ODGOVORI
12 15
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065