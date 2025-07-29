Barcelona se je z novimi dresi poklonila Kobeju Bryantu

Nogometni klub Barcelona bo v prihajajoči sezoni na gostujočih tekmah igral z dresi, ki so jih zasnovali v spomin na košarkarsko legendo Kobeja Bryanta, je sporočil katalonski velikan. Dres bo zlate barve z logotipom Bryantove blagovne znamke.

Novi dres Barcelone za gostujoče tekme FOTO: FC Barcelona icon-expand

Poleg zlate barve, ki prevladuje, so na dresu še detajli v črni in vijoličasti barvi. Kot je sporočila Barca, bo novi gostujoči dres predstavljal "tako Kobejev značaj in njegovo odločnost, kot tudi pokazal njegovo pripadnost nogometu in še posebej slogu in filozofiji nogometa, ki ga predstavlja Barca."

Kobe Bryant je imel zelo rad nogomet, vedno je tudi poudarjal svojo pripadnost Barceloni med nogometnimi klubi, večkrat se je tudi srečal z zvezdniki blaugarne, še posebej, kadar je katalonski klub gostoval v ZDA ali ko je bil sam v katalonski prestolnici. Dres je sicer samo del Barcelonine posebne kolekcije Kobe, v kateri so še ogrevalna majica, trenirka in športni copati.

