Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Barcelona se (končno) vrača na Camp Nou, a le na trening

Barcelona, 31. 10. 2025 12.42 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
2

Več kot dve leti po začetku prenove stadiona Camp Nou se bo ekipa Barcelone 7. novembra vrnila na svoj stadion na trening, odprt za javnost, je sporočil katalonski nogometni velikan.

Trening bo služil kot "operativni preizkus" za aktualne španske prvake pred delnim ponovnim odprtjem, ki je bilo že večkrat prestavljeno in naj bi se zgodilo do konca letošnjega leta.

Vstopnina je določena na pet evrov za imetnike sezonskih vstopnic in 10 evrov za širšo javnost, ves izkupiček pa bo namenjen dobrodelnemu projektu "Pulseras Blaugranas", ki podpira duševno zdravje hospitaliziranih otrok in najstnikov, pojasnjujejo v klubu.

Camp Nou
Camp Nou FOTO: Profimedia

Zamude pri prenovi predstavljajo ogromno finančno izgubo za Barcelono, ki za ponovno vzpostavitev stabilnosti potrebuje prihodke, ki jih ustvarja njen stadion.

Barca je ocenila, da bodo stroški obsežne prenove stadiona, ki bo lahko sprejel 105.000 gledalcev, kar je največ v Evropi, stali 1,5 milijarde evrov.

barcelona trening camp nou
Naslednji članek

Xabi Alonso: Zadeva z Viniciusom je zaključena

Naslednji članek

'Moramo narediti velik kadrovski rez in določiti, kdo lahko igra za Maribor'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
26250440
31. 10. 2025 13.14
+0
Super,lepo počasi da bo vse ok...do konca sezone je še dolgo in borba s koruptivnim Realom se je šele začela...
ODGOVORI
3 3
REAList7
31. 10. 2025 13.51
-2
Dobrodošel nazaj med nas, pacientko 😂😂 edino s čimer se boste lahko "pohvalili", je kapaciteta in to je tudi edina stvar, kjer ste lahko presegli Bernabeu. V vseh ostalih segmentih pa se lahko vaš stadionček skrije pred Santiagom Bernabeuom. Raje se posvetite svoji ekipci, ki počasi propada in bo spadala tja, kjer ji je tudi mesto.
ODGOVORI
0 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330