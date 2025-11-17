Svetli način
Barcelona se končno vrača na Camp Nou

Barcelona, 17. 11. 2025 17.11 | Posodobljeno pred 44 minutami

S.V. , STA
Nogometaši Barcelone bodo prvo tekmo na prenovljenem Camp Nouu igrali 22. novembra proti Athleticu iz Bilbaa. Sloviti stadion so zaradi prenove zaprli po koncu sezone 2022/23, po okoli dveh letih in pol pa bo znova pripravljen za tekme, a sprva zgolj za 45.401 gledalca.

Prvi dvoboj bodo odigrali v španskem prvenstvu proti Athleticu Bilbau, nadalje pa pri Barceloni upajo, da bodo lahko na svojem običajnem stadionu igrali tudi tekme Lige prvakov, za začetek proti Eintrachtu iz Frankfurta 9. decembra.

Katalonci so na spletni strani zapisali, da so upoštevali vse zahteve Evropske nogometne zveze in tesno sodelujejo z Uefo, a do končne potrditve še ni prišlo.

Camp Nou 14. novembra 2025
Camp Nou 14. novembra 2025 FOTO: Profimedia

Barcelona je v zadnjih dveh letih in pol večino domačih tekem odigrala na olimpijskem stadionu na Montjuicu, dve pa v tej sezoni tudi na stadionu mladinske ekipe Johan Cruyff z vsega 6000 sedeži.

Katalonski velikan je vrnitev na Camp Nou načrtoval že pred letom dni, a je serija različnih konstrukcijskih težav ta rok zamaknila na letošnji november. Ta mesec so poskusno odprli stadion za ogled treninga ekipe, ki se ga je lahko udeležilo 23.000 gledalcev. Kdaj bodo kapaciteto dvignili na pričakovanih 105.000, na spletni strani niso sporočili.

