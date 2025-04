Drama v Sevilli: Barcelona v podaljšku strla Real in osvojila pokal

Nogometaši Barcelone in madridskega Reala so v finalu kraljevega pokala poskrbeli za pravo poslastico. Po napeti in dramatični tekmi v Sevilli so slavili Katalonci, ki so po podaljšku premagali večne tekmece s 3:2. Junak Barcelone je postal branilec Jules Kounde.

Za Barco je to 32. naslov, medtem ko jih ima Real 20. FOTO: AP icon-expand

Real Madrid in Barcelona sta se v finalu španskega pokala v zadnjih 15 letih srečala tretjič. Obe prejšnji tekmi, leta 2011 in 2014 na Mestalli v Valencii, so dobili Madridčani – prvo je odločil Cristiano Ronaldo, drugo Gareth Bale. Tokrat pa so se Katalonci maščevali. Hansi Flick je tako po prihodu na Barcelonino klop dobil vse tri uvodne El Clasice, kar je doslej v bogati zgodovini katalonskega ponosa uspelo le Josepu Guardioli.

To je bil že 260. dvoboj med Barcelono in Real Madridom, El Clasico pa je daleč najbolj pogost obračun v španskem nogometu. Katalonci so v finalu pokala nastopili 43-krat, Madridčani pa 41-krat.

Prvi polčas v znamenju Barcelone

Barcelona je v prvem delu povsem zasenčila svojega velikega rivala, ki si ni priigral niti ene omembe vredne priložnosti. Real je v prvih 45 minutah uspel sprožiti zgolj en strel, in še tega mimo vrat. Precej nevarnejši so bili nogometaši Barce, ki so imeli tudi izrazito terensko premoč.

Lamine Yamal je povzročal preglavice Franu Garcii, ki je že v 11. minuti zamenjal poškodovanega Ferlanda Mendyja. FOTO: AP icon-expand

To se je kmalu začelo odražati v priložnostih. V 19. minuti je s svojo levico zvito poskusil Lamine Yamal, žoga pa je švignila mimo oddaljene vratnice. Sledila je lepa priložnost za Julesa Koundeja, ki pa je z glavo streljal preveč po sredini vrat, kar je vratarju Thibautu Courtoisu omogočilo, da je žogo odbil čez gol.

Krasen zadetek Pedrija

Vztrajnost varovancev Hansija Flicka je obrodila sadove v 28. minuti. Na sredini igrišča si je napako privoščil Jude Bellingham, do žoge se je dokopal Pau Cubarsi in jo oddal do Pedrija. Ta je z globinsko podajo našel Yamala, slednji pa jo je zavrnil prav do 22-letnega Pedrija, ki je s prekrasnim zaključkom poskrbel za vodstvo blaugrane.

Pedri FOTO: AP icon-expand

Pred odhodom na odmor je Dani Olmo izvedel kot z leve strani, žoga je švignila mimo celotne Realove obrambe in se od vratnice odbila nazaj v polje. V sodnikovem dodatku je Viniciusu Juniorja v kazenskem prostoru podrl Inigo Martinez, glavni sodnik je že pokazal na belo točko, a je stranski sodnik dvignil zastavico, saj je bil Brazilec pred tem v prepovedanem položaju.

Navijači Reala dočakali Mbappeja in drug obraz Madridčanov

Tudi drugi polčas so bolje začeli Katalonci. Sprva so zapretili preko Yamala, na pravem mestu pa je bil Courtois, ki je brez težav zaustavil tudi poskus Raphinhe. Sledile so minute Reala, ki je po vstopu rahlo načetega Kyliana Mbappeja pokazal povsem drug obraz. Kar nekajkrat je nevarno zapretil Vinicius Junior, svoje delo pa je dobro opravil Wojciech Szczesny. A poljski vratar je bil nemočen ob Mbappejevi fantastični izvedbi prostega strela, ki je s pomočjo vratnice poskrbela za izenačenje na stadionu La Cartuja. Francoz je v svoji debitantski sezoni v belem dresu dosegel že 34. zadetek. S tem je izboljšal strelski izkupiček Cristiana Ronalda ter Ruuda van Nistelrooya, ki sta bila v krstni sezoni 33-krat natančna, in je v lovu na rekord Ivana Zamorana - 37 golov.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

Kylian Mbappe je med preigravanjem priigral prosti strel, ki ga je nato izjemno izvedel. icon-picture-layer-2 1 / 2

Le sedem minut kasneje je za val navdušenja navijačev v belih dresih poskrbel Aurelien Tchouameni, ki je z glavo izkoristil podajo iz kot Arde Gulerja.

Aurelien Tchouameni FOTO: AP icon-expand

Napaka Courtoisa in novo izenačenje

Na drugi strani je Yamal ponovno preizkusil belgijskega vratarja, ki pa si je kmalu zatem privoščil veliko napako in nepotrebno zapustil vrata ter omogočil Ferranu Torresu, da žogo potisne v prazno mrežo in poskrbi za novo izenačenje.

Courtois je večji del obračuna branil na visokem nivoju, nato pa si je privoščil veliko napako, ki jo je izkoristil Torres. FOTO: AP icon-expand

Dramatičen zaključek in velik pritisk na sodnika

Drama se je nadaljevala globoko v sodnikovem dodatku. Barcelona je bila na koncu celo blizu popolnemu preobrat. Katalonci so dvakrat zahtevali enajstmetrovko, pri drugem primeru pa jih je sodnik Ricardo de Burgos celo uslišal in po domnevnem prekršku Raula Asencia nad Raphinho pokazal na belo točko.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

Sodnik Ricardo de Burgos je po ogledu posnetka spremenil svojo odločitev. icon-picture-layer-2 1 / 2

A vmešala se je soba za VAR, ki je glavnega sodnika poklicala na ogled, po katerem je bilo moč opaziti, da je Brazilec vse skupaj zaigral, Barca pa je ostala brez kazenskega strela.

Barcelona do zmage v podaljšku

Barcelona in Real sta tako prvič po letu 2011 finalni dvoboj popeljala v podaljšek, v katerem so bili nevarnejši Katalonci. V prvem delu podaljška je najlepša priložnost pripadla najboljšemu strelcu v letošnji sezoni kraljevega pokala, Torresu, ki pa je sprožil mimo vrat. Španski napadalec je v 106. minuti zatresel mrežo, a se je ob tem znašel v prepovedanem položaju, zato je bilo slavje Barcelone kratko, zadetek pa ekspresno razveljavljen. Toda Courtois je znova klonil v 116. minuti, ko ga je z natančnim diagonalnim strelom premagal Kounde, ki se je do žoge dokopal po slabi podaji Luke Modrića in neodločni reakciji Brahima Diaza.

Jules Kounde FOTO: AP icon-expand

Antonio Rüdiger in Lucas Vazquez sta v izdihljajih dvoboja prejela rdeči karton za burne reakcije ob robu igrišča proti glavnemu sodniku. Barcelona se zdaj že ozira proti sredinemu polfinalu Lige prvakov proti milanskemu Interju (prenos na Kanalu A in VOYO). Katalonci so še vedno v igri za trojno krono, a jih čaka trnova pot in zgoščen spored težkih tekem.

Izid, Copa del Rey, finale: