Barcelona še ni rekla zadnje besede v tem prestopnem roku

Iz katalonskega velikana Barcelone sporočajo, da so njihova vrata še vedno na stežaj odprta in da se trudijo na njihovo zelenico pripeljati napadalca, ki bi zapolnil vrzel, ki je nastala na tem položaju. Do zaključka zimskega prestopnega roka sta še dva tedna, katalonski klub pa bo pozoren na vse možnosti, ki bi se lahko pojavile do tega datuma. Toda v klubu si želijo okrepiti predvsem napad. Res je, da je Luuk de Jong presenetil s predstavami, ki jih kaže na zadnjih tekmah, a to zaenkrat še ni dovolj. Tehnični sekretariat je v iskanju človeka, ki bi dodal tisto nekaj in povečal ofenzivo kluba. Klub je velik delež tega že storil s prihodom Ferrana Torresa, vendar nujno potrebujejo še drugega napadalnega igralca, ki bo ekipi dal nov zagon, ki ga nujno potrebuje za drugi del sezone.

Možnost, da bi se klubu iz Juventusa pridružil Alvaro Morata, je tista, ki je bila vedno najbolj želena, toda vse bolj se zdi, da Massimiliano Allegri Španca ne bo spustil s svoje klopi. Toda vse je najprej povezano s tem, kakšno bo stanje z odhodi iz kluba. Tudi na tem mestu ni še nič dorečeno. Za odločilno vključitev na trg napadalcev zaenkrat Barcelona zaradi finančne politike oziroma finančnega 'fair playa' nima pravih možnosti, toda vse skupaj se lahko kaj kmalu spremeni, če bi se Samuel Umtiti ali Sergino Dest v prihodnje odločila za odhod. Gre za dva igralca, ki imata trenutno največ možnosti, da zapustita katalonsko prestolnico. Tudi Ousmane Dembele pri tem ni izključen, predvsem zaradi zavrnitve podaljšanja pogodbe. Francoski krilni napadalec bo najverjetneje poleti kot prost nogometaš okrepil enega izmed evropskih klubov.