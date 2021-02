Kounde ranil, Rakitić pa le še posolil Barcine rane

Pod izjemen zadetek se je v 25. minuti tekme podpisal osrednji branilec Jules Kounde, potem ko je akcijo pričel natanko na črti, ki označuje polovico igrišča: s spretnim preigravanjem je dodobra osmešil Barcelonino obrambo, si pripravil dovolj prostora za strel v kazenskem prostoru, nato pa še zanesljivo z desnico matiral vratarja Marca-Andreja ter Stegna.

Barcelona po 'zaslugi' razigranega Sevillinega vratarja Bona – na koncu se je zaustavi pri štirih obrambah – nikakor ni našla poti v mrežo trdne obrambe čete Julena Lopeteguija, ki je v preteklosti vodil tako špansko reprezentanco kot zasedbo madridskega Reala. Zato pa je pot v mrežo uspel najtiIvan Rakitić, in sicer globoko v drugem polčasu. V 85. minuti tekme je le še posolil Barcine rane, ki se nočejo in nočejo zaceliti skozi celotno sezono. S krasno podajo se je tokrat izkazal vezist Oliver Torres, ki je podal v prazen prostor, kjer je utekal hrvaški vezist. Ta pa je nato sam pritekel do vratarja, malce sebično, pa vendarle izjemno uspešno in natančno poskrbel za vodstvo in zmago Barce z 2:0.

Za Barcelono, ki bo objokovala predvsem zapravljene priložnosti kapetana Lionela Messija, poraz še ni usoden, saj sledi še povratna tekma na Camp Nouu in kdo ve, morda se Kataloncem znova uspe čudežno rešiti, tako kot so se rešili na četrtfinalnem obračunu z Granado, ko so še v 88. minuti zaostajali z 0:2, na koncu pa v podaljšku slavili s 5:3.

Sevilla nadaljuje z odličnim rezultatskim nizom, to je bila za za Andaluzijce še osma zaporedna zmaga v vseh tekmovanjih, s to pa so prekinili uspešen niz Barce, ki je klonila prvič po šestih sicer težko prigaranih zmagah.

Kraljevi pokal, polfinale, prva tekma:

Sevilla- Barcelona2:0 (1:0)

Kounde 25., Rakitić 85.