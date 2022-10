'Barcelona si Lige prvakov ne zasluži'

Mladi up Barcelone Pedri je igral na vseh petih tekmah v skupini C, ampak se ni vpisal med strelce ali podajalce. Podobno kot njegovi soigralci se Bayernu in Interju ni znal uspešno zoperstaviti in Katalonci bodo že drugo sezono zapored nogometno pomlad doživeli v Ligi Evropa. "Seveda je to bil neuspeh. Barca mora vedno napredovati iz skupine, ampak se tokrat ni, ker si ne zaslužimo nadaljevati v Ligi prvakov. Smo zelo mlado moštvo z veliko prostora za napredek. Med prestopnim rokom smo pripeljali odlične igralce, ampak to ni bilo dovolj za to, da bi bili konkurenčni v Ligi prvakov, kar je veliko razočaranje," je priznal iskreni Pedri.