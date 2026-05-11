Barcelona slavi svoje junake: blaugrana na ulicah proslavlja 29. naslov

Z zmago 2:0 na nedeljskem el clasicu proti večnemu tekmecu Real Madridu so namreč Katalonci galaktikom tri kroge pred koncem že pobegnili na neulovljivih 14 točk prednosti in tako še 29. osvojili špansko nogometno krono.

Slavje se je začelo že takoj po tekmi, manj kot 24 ur pozneje pa so nogometaši Barcelone dosežek obeležili še s parado prvakov. Avtobus, s katerega so zvezdniki blaugrane pozdravljali svoje privržence, je krenil izpred stadiona Camp Nou, na poti pa ga je pospremila nepregledna množica navijačev.

"Že drugo leto zapored uživamo na paradi prvakov, to je pravi spektakel. Videti vse navijače kluba in celotno Barcelono, kako se veseli, je res spektakularno in navdaja nas s ponosom," Danija Olma prizori na ulicah Barcelone niso pustili ravnodušnega. Napadalni vezist Barcelone pa je zbranim za prihodnost obljubil še več priložnosti za slavje. "Smo zelo mlada ekipa, ki je doslej dosegla velike stvari, a si želimo še več. Seveda imamo v mislih cilj, ki ga želimo vsi skupaj doseči. Uspelo nam bo, v to sem stoodstotno prepričan. In če je že to slavje neverjetno, si sploh ne morem predstavljati, kako bo, ko osvojimo Ligo prvakov," je dodal Olmo.

Nad dogajanjem je bil navdušen tudi vratar Kataloncev Joan Garcia, ki je v nedeljo osvojil svoj prvi naslov španskih prvakov. "Imam se odlično, to je neverjetno! Ljudje ves čas kričijo, tečejo naokoli in nam mečejo stvari za avtograme. Zelo je zabavno in prepričan sem, da to ni zadnja parada prvakov."

Mladi zvezdnik blaugrane Lamine Yamal je sicer zaradi poškodbe stegenske mišice moral izpustiti nedeljski obračun z Madridčani, je pa zato toliko aktivneje sodeloval pri proslavljanju naslova in se hvaležno poklonil navijačem Barcelone. "Navijači so vedno z nami, tako na ključne kot manj pomembne dni. To je klub našega življenja. Vedno bomo tukaj zanje. Ceniti moramo vsak naslov, ki ga osvojimo, saj to ni enostaven podvig. Imeli smo nekaj zelo slabih let, zdaj pa resnično uživamo. Mislil bi si, da je ponedeljek, ljudje imajo delo, ampak oni so vedno tukaj z nami," je bil navdušen Yamal, ki tako kot Olmo za bližnjo prihodnost napoveduje tudi parado po slavju v Ligi prvakov.

"Zabavamo se z vsemi ljudmi, ki so nas prišli pogledat, zelo smo srečni. Uživali bomo kot ena velika družina!" pa je za uradne medije kluba dejal Pau Cubarsi. Zabaval se je tudi Robert Lewandowski, ki o svoji prihodnosti ni želel razpravljati. "Kaj še lahko dodam? Ponovno smo osvojili špansko ligo. Zelo sem srečen in ponosen. Uživali bomo na vso moč, ampak ne vem, kaj se bi lahko zgodilo potem."

Na avtobusu je navijače z nasmehom na obrazu pozdravljal tudi trener Kataloncev Hansi Flick, kljub temu da je na dan el clasica izvedel za smrt očeta. Nemški strateg se je navijačem zahvalil za podporo, obenem pa jim sporočil: "Zelo dobro sem, hvala za skrb."

