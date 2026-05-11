Nogomet

Barcelona slavi svoje junake: blaugrana na ulicah proslavlja 29. naslov

Barcelona, 11. 05. 2026 20.26 pred 2 urama 3 min branja 20

Avtor:
Ž.Ž.
Parada prvakov po ulicah Barcelone

Manj kot 24 ur po zmagi nad Real Madridom se je izpred Camp Noua začela parada prvakov po ulicah Barcelone. Navijači blaugrane skupaj s svojimi junaki proslavljajo 29. naslov španskih prvakov in tako nogometaši kot njihovi privrženci so prepričani, da bodo v bližnji prihodnosti skupaj slavili tudi naslov v Ligi prvakov.

Z zmago 2:0 na nedeljskem el clasicu proti večnemu tekmecu Real Madridu so namreč Katalonci galaktikom tri kroge pred koncem že pobegnili na neulovljivih 14 točk prednosti in tako še 29. osvojili špansko nogometno krono.

Slavje se je začelo že takoj po tekmi, manj kot 24 ur pozneje pa so nogometaši Barcelone dosežek obeležili še s parado prvakov. Avtobus, s katerega so zvezdniki blaugrane pozdravljali svoje privržence, je krenil izpred stadiona Camp Nou, na poti pa ga je pospremila nepregledna množica navijačev.

"Že drugo leto zapored uživamo na paradi prvakov, to je pravi spektakel. Videti vse navijače kluba in celotno Barcelono, kako se veseli, je res spektakularno in navdaja nas s ponosom," Danija Olma prizori na ulicah Barcelone niso pustili ravnodušnega. 

Napadalni vezist Barcelone pa je zbranim za prihodnost obljubil še več priložnosti za slavje. "Smo zelo mlada ekipa, ki je doslej dosegla velike stvari, a si želimo še več. Seveda imamo v mislih cilj, ki ga želimo vsi skupaj doseči. Uspelo nam bo, v to sem stoodstotno prepričan. In če je že to slavje neverjetno, si sploh ne morem predstavljati, kako bo, ko osvojimo Ligo prvakov," je dodal Olmo.

Nad dogajanjem je bil navdušen tudi vratar Kataloncev Joan Garcia, ki je v nedeljo osvojil svoj prvi naslov španskih prvakov. "Imam se odlično, to je neverjetno! Ljudje ves čas kričijo, tečejo naokoli in nam mečejo stvari za avtograme. Zelo je zabavno in prepričan sem, da to ni zadnja parada prvakov."

Mladi zvezdnik blaugrane Lamine Yamal je sicer zaradi poškodbe stegenske mišice moral izpustiti nedeljski obračun z Madridčani, je pa zato toliko aktivneje sodeloval pri proslavljanju naslova in se hvaležno poklonil navijačem Barcelone.

"Navijači so vedno z nami, tako na ključne kot manj pomembne dni. To je klub našega življenja. Vedno bomo tukaj zanje. Ceniti moramo vsak naslov, ki ga osvojimo, saj to ni enostaven podvig. Imeli smo nekaj zelo slabih let, zdaj pa resnično uživamo. Mislil bi si, da je ponedeljek, ljudje imajo delo, ampak oni so vedno tukaj z nami," je bil navdušen Yamal, ki tako kot Olmo za bližnjo prihodnost napoveduje tudi parado po slavju v Ligi prvakov.

"Zabavamo se z vsemi ljudmi, ki so nas prišli pogledat, zelo smo srečni. Uživali bomo kot ena velika družina!" pa je za uradne medije kluba dejal Pau Cubarsi.

Zabaval se je tudi Robert Lewandowski, ki o svoji prihodnosti ni želel razpravljati. "Kaj še lahko dodam? Ponovno smo osvojili špansko ligo. Zelo sem srečen in ponosen. Uživali bomo na vso moč, ampak ne vem, kaj se bi lahko zgodilo potem."

Na avtobusu je navijače z nasmehom na obrazu pozdravljal tudi trener Kataloncev Hansi Flick, kljub temu da je na dan el clasica izvedel za smrt očeta. Nemški strateg se je navijačem zahvalil za podporo, obenem pa jim sporočil: "Zelo dobro sem, hvala za skrb."

Navijače pa je nasmejal zlasti poljski vratar Wojciech Szczesny, ki si je skupaj z rojakom Lewandowskim razdelil banjico sladoleda, nato pa si na avtobusu privoščil še pico.

la liga barcelona el clasico real madrid

Luigi Taveri II.
11. 05. 2026 21.59
Včeraj se je videlo, zakaj Katalonci že 15 let ne pogrešajo bikoborb
Odgovori
+1
1 0
Luigi Taveri II.
11. 05. 2026 21.51
Če so to res galaktiki potem niso iz naše galaksije
Odgovori
+2
2 0
Luigi Taveri II.
11. 05. 2026 21.41
Eden najbolj rutinskih El Classicov ...zdi se, , da so bili kljub vsemu beli bolj prepričani v poraz, kot Barcelona v zmago
Odgovori
+3
3 0
mmickica
11. 05. 2026 21.24
👍🍾🎉🎇🍀
Odgovori
+5
5 0
Vladimir.Krutov
11. 05. 2026 21.06
Vse je šlo po planu....🌟🏆
Odgovori
+5
5 0
Luigi Taveri II.
11. 05. 2026 21.37
Zdaj eni že štekajo
Odgovori
+3
3 0
Vladimir.Krutov
11. 05. 2026 21.50
ja....mogli bi...sam pusti...lahk da so mel sam srečo...
Odgovori
+1
1 0
NoriSušan
11. 05. 2026 21.03
Kot se seveda spodobi nesporno in zasluženo. Naslednje leto napadamo okroglo in jubileno 30. zvezdico. Verjamem da nam pod taktirko Flicka to nebi smela biti Španska vas. Poletje pa je tudi pred vrati kjer bo priložnost za nove okrepitve ki nam bodo pomagale napasti tudi druge trofeje tako 17. kraljevi naslov in 6.evropski, ki ga tako nestrpno pričakujemo in bi skoraj da lahko igrali v zadnjih dveh letih v dveh finalih ampak seveda je v nogometu vse mogoče. Komaj pričakujemo naslednjo sezono.
Odgovori
+1
1 0
Kolllerik
11. 05. 2026 21.12
Zanimivo, tu in tam so ob prekrških pokazali tudi posnetke od kamere, ki jo je nosil 2x Hernandez nad levim ušesom.
Odgovori
+3
3 0
Kolllerik
11. 05. 2026 21.18
Poker Garcij je bil na zelenici. Pri Barci J. in E. Garcia, pri realu F. In G. Garcia...
Odgovori
+3
3 0
NoriSušan
11. 05. 2026 21.22
Zelo zanimiva tekma in tudi gledljiva ne glede na to da je manjkalo nekaj ključnih igralcev. Glede sodnikov pa ne bomo zgubljali besed ker seveda edino kar šteje je da smo prvaki
Odgovori
+2
2 0
Kolllerik
11. 05. 2026 21.30
Beli spet z zelo visoko postavitvijo in posest žoge v prvem polcajtu nekje na polovici.
Odgovori
+3
3 0
Luigi Taveri II.
11. 05. 2026 20.57
Denisa je tud težko najt med vsemi Yamalovimi dresi
Odgovori
+4
4 0
Kolllerik
11. 05. 2026 20.46
J. Garcia ima Zamoro po moje že v žepu. In E. Garcia s svojimi performansi spravi Koundeja kadarkoli v svoj mali žep. Dani z fenomenalno potezo in zadetek Ferrana čisto v stilu Barce itd. Ganjivo skandiniranje Nou Campa Flicku na začetku tekme. Pri Realu so se najbolj obnesli po moji oceni Cortuis, Garcia in Camavinga, nasplošno pa bleda igra. Še najbolj bojevit je bil komentator. Nič kaj niso bli srečni za videt tudi realovci Tebas in Luzian ob podelitvi kante Blaugrani. Morda jih lahko odreši trpljenja samo Murinho 🤣🤣
Odgovori
+5
5 0
NoriSušan
11. 05. 2026 21.09
Se mi zdi da tudi Jose ne bo več pomagal, res je da je Special tko kt teli pretepači ampak bo pomoje še nekaj časa šlo navzdol če ne bo korenitih sprememb tako v kadru trenerjev in pomočnikov kot igralcev-kot npr PSG se mi zdi lep dokaz. Za Barco pa zanekrat nimam strahu ki je lepo pokazala da lahko lepo obrne celotno prvenstvo na glavo in v svojo korist če se zberejo. Flick je tukaj res bomba kar se tega tiče, ko pridejo pa nove okrepitve pa seveda novim zmagam naproti. Nam ni potrebe po jokanju in nekem konstantnem pritoževanju in laganju. Samo naprej šampijoni.
Odgovori
+1
2 1
Kolllerik
11. 05. 2026 21.34
Jose bo morda imel kaj šans v tisti divji realovi slačilnici, samo, če bo prej pojedel kak Snickers 🤣🤣
Odgovori
+2
2 0
Luigi Taveri II.
11. 05. 2026 21.48
👉...😜
Odgovori
+1
1 0
NkMaribor
11. 05. 2026 20.37
Ukraden naslov mislite?Krade samo Varcelona!
Odgovori
-8
0 8
Kolllerik
11. 05. 2026 21.04
Jokaj hejter, jokaj..
Odgovori
+6
6 0
NoriSušan
11. 05. 2026 21.06
Vsaj ne tepemo se po garderobah k eni huligani pri vas pa v Madridu. Kultura tudi šteje. Pri vas zadnje cajte tekmujete bolj kdo ga več spije kot kdo bolše igra zato pa ste 4. na lestvici ker ste oboji brez disipline
Odgovori
+3
3 0
