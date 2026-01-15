Naslovnica
Nogomet

V Santanderju do presenečenja ni prišlo: Barcelona izločila drugoligaša

Santander, 15. 01. 2026 23.22 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Za drugi zadetek Barcelone je poskrbel Lamine Yamal.

Nogometaši Barcelone po slavju v španskem superpokalu nadaljujejo z nizanjem zmag. V osmini finala španskega kraljevega pokala so z 2:0 izločili Real Racing Club. Katalonci sicer v Santanderju niso imeli lahkega dela, vodilna ekipa španske druge lige se je izkazala za trdovratnega tekmeca, ki je vse do zadnje minute tekme iskal izenačenje, njihove upe pa je z odločujočim zadetkom razblinil Lamine Yamal.

Barcelona izločila vodilno ekipo španske druge lige
Barcelona izločila vodilno ekipo španske druge lige
FOTO: Profimedia

V prvem polčasu je bila Barcelona manj nevarna, kot bi se od nje pričakovalo. Čeprav je imela žogo precej več v svoji posesti, si večjih priložnosti ni ustvarila, so pa na nasprotni strani nekajkrat zapretili domači in zaposlili vratarja Kataloncev Joana Garcio.

Preberi še Norčevanje iz Realovih 'zvezdnikov': Pridite še kdaj, le tako bom prišli do kakšne zmage

Drugi polčas so gostje začeli odločneje, najnevarnejša sta bila poskusa Marcusa Rashforda in Lamina Yamala, ob katerih se je izkazal vratar Jokin Ezkieta. Pritisk Barcelone se je nato le še stopnjeval. Najprej so Katalonci v 65. minuti zadeli prečko, minuto kasneje pa je Ezkieto po izvrstni podaji Fermina Lopeza premagal Ferran Torres.

Ferran Torres je premagal domačega vratarja Jokina Ezkieto.
Ferran Torres je premagal domačega vratarja Jokina Ezkieto.
FOTO: Profimedia

Domači navijači so se sicer dvakrat za nekaj trenutkov razveselili izenačenja, a zaman. Manex Lozano je resda zatresel mrežo Barcelone v 77. in nato še v 86. minuti, a sta bila oba zadetka zaradi prepovedanega položaja razveljavljena.

Za drugi zadetek Barcelone je poskrbel Lamine Yamal.
Za drugi zadetek Barcelone je poskrbel Lamine Yamal.
FOTO: Profimedia

Racing je napredovanje Kataloncev ogrožal vse do konca, še v 94. minuti so imeli domači imenitno priložnost za izenačenje, z izjemno obrambo pa se je še enkrat več izkazal Garcia. A kdor ne da, dobi. Raphinha je pred vrati Kantabrijcev lepo našel Yamala, ki je brez težav žogo potisnil v gol in v peti minuti sodnikovega dodatka ob izidu 2:0 dokončno razblinil dvome o zmagovalcu obračuna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V četrtfinalu španskega kraljevega pokala se bodo Katalonci pomerili z Real Sociedadom.

Iz tekmovanja pa je že izpadel večni tekmec blaugrane madridski Real. V osmini finala jih je s 3:2 izločil drugoligaš Albacete, ki je pred domačimi navijači poskrbel za pravo senzacijo.

Preberi še Velika blamaža razglašenega Real Madrida po odhodu Xabija Alonsa
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet barcelona

Rabiot junak Milana proti Comu

