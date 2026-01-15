V Santanderju do presenečenja ni prišlo: Barcelona izločila drugoligaša

Barcelona izločila vodilno ekipo španske druge lige FOTO: Profimedia

V prvem polčasu je bila Barcelona manj nevarna, kot bi se od nje pričakovalo. Čeprav je imela žogo precej več v svoji posesti, si večjih priložnosti ni ustvarila, so pa na nasprotni strani nekajkrat zapretili domači in zaposlili vratarja Kataloncev Joana Garcio.

Drugi polčas so gostje začeli odločneje, najnevarnejša sta bila poskusa Marcusa Rashforda in Lamina Yamala, ob katerih se je izkazal vratar Jokin Ezkieta. Pritisk Barcelone se je nato le še stopnjeval. Najprej so Katalonci v 65. minuti zadeli prečko, minuto kasneje pa je Ezkieto po izvrstni podaji Fermina Lopeza premagal Ferran Torres.

Ferran Torres je premagal domačega vratarja Jokina Ezkieto. FOTO: Profimedia

Domači navijači so se sicer dvakrat za nekaj trenutkov razveselili izenačenja, a zaman. Manex Lozano je resda zatresel mrežo Barcelone v 77. in nato še v 86. minuti, a sta bila oba zadetka zaradi prepovedanega položaja razveljavljena.

Za drugi zadetek Barcelone je poskrbel Lamine Yamal. FOTO: Profimedia

Racing je napredovanje Kataloncev ogrožal vse do konca, še v 94. minuti so imeli domači imenitno priložnost za izenačenje, z izjemno obrambo pa se je še enkrat več izkazal Garcia. A kdor ne da, dobi. Raphinha je pred vrati Kantabrijcev lepo našel Yamala, ki je brez težav žogo potisnil v gol in v peti minuti sodnikovega dodatka ob izidu 2:0 dokončno razblinil dvome o zmagovalcu obračuna.

V četrtfinalu španskega kraljevega pokala se bodo Katalonci pomerili z Real Sociedadom. Iz tekmovanja pa je že izpadel večni tekmec blaugrane madridski Real. V osmini finala jih je s 3:2 izločil drugoligaš Albacete, ki je pred domačimi navijači poskrbel za pravo senzacijo.