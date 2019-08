Barcelona spet neuspešna: PSG ne želi posoditi Neymarja

Zadnje govorice o prihodnosti Neymarja Jr. so omenjale možnost dogovora med Paris Saint-Germainom in Barcelono , ki naj bi Parižanom že poslala tudi uradno ponudbo za izposojo Brazilca z obveznim odkupom po koncu sezone. Toda po poročanju dnevnika Le Parisienje bila omenjena ponudba za pariški klub nesprejemljiva ne le zaradi prenizke odškodnine, temveč tudi zaradi "principa in spoštovanja".

ESPN je poročal, da je Barcelona ponujala 190 milijonov evrov (40 v tem prestopnem roku in 150 ob koncu sezone) za izposojo Neymarja Jr. Po trditvah enega od drugih virov je ponudba dosegla zgolj 170 milijonov evrov in predvidevala dveletno izposojo z možnostjo odkupa po obeh sezonah.

PSG je namreč južnoameriškega zvezdnika ravno iz Barcelone leta 2017 pripeljal s plačilom rekordne 222-milijonske odkupne klavzule, kar je še vedno najdražji prestop vseh časov. Prvi mož kluba Naser Al-Kelaifi po vsem vloženem trudu (in denarju) ne želi izgubiti Neymarja Jr. brez odškodnine, zato želi z njim dobro zaslužiti in svež kapital nameniti za prihod primerne okrepitve.

Podprli njegovo fundacijo, omogočili podpis pogodbe s katarsko državno banko ...

Barcelona je po poročanju Le Parisiena še julija ponujala 40 milijonov evrov odškodnine in Philippa Coutinhater Ivana Rakitića, kar je bilo za PSG premalo, oziroma si hrvaškega vezista v svojih vrstah ni želel povratnik na mesto športnega direktorja Leonardo. Vse od takrat se je začelo govoriti o posoji, sploh po tem, ko je Coutinho pristal v Bayernu, toda Al-Kelaifi, ki ni v najboljših odnosih z vodstvom Kataloncev, očitno možnosti brezplačnega odhoda ne želi sprejeti. Parižani morajo paziti tudi na spoštovanje tako imenovanega finančnega fair playa in morajo z Brazilcem dobro zaslužiti, če želijo pripeljati nogometaša s podobno ceno.

V Franciji naštevajo tudi vse, kar so pri PSG storili za to, da bi se Brazilec v prestolnici počutil kar se da dobro: podprli so njegovo fundacijo in mu pomagali pri podpisu pogodbe s katarsko državno banko QNB, poleg tega pa mu omogočili še več drugih privilegijev, denimo zabavi za rojstni dan, ki ju je februarja letos in lani odmevno proslavil brez vsakršnih omejitev. Vse omenjeno še zmanjšuje željo pri vodstvu PSG, da tako hitro izgubi igralca, s katerim so pred dvema letoma napovedali naskok na evropski prestol Lige prvakov, a se je Neymar v ključnem delu obeh sezon poškodoval.