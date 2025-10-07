Svetli način
Barcelona spremenila načrte glede stadiona Camp Nou

Barcelona, 07. 10. 2025 21.37 | Posodobljeno pred 16 dnevi

STA
80

Katalonski nogometni velikan Barcelona je spremenil načrte glede odprtja delno prenovljenega stadiona Camp Nou. Potem ko so sprva že konec septembra želeli odpreti tribune za 27.000 gledalcev, a niso dobili dovoljenja mestnih oblasti, je zdaj cilj, da bodo pred odprtjem zagotovili kapaciteto 45.000 gledalcev, je danes sporočil klub.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prenova slovitega stadiona v Barceloni postaja že prava saga s številnimi nadaljevanji in zapleti. Prejšnji del se je končal neuspešno, saj je Barca želela že za tekmo s Sociedadom odpreti stadion za 27.000 navijačev. A so rdečo luč prižgale mestne oblasti, županja Barcelone Laia Bonet pa zaradi varnostnih razlogov ni dovolila odprtja.

Pozneje so pri balugrani pojasnili, da bodo tudi naslednjo tekmo lige prvakov z Olympiakosom igrali na začasnem domu na Monjuicu, prav tako pa tudi naslednjo ligaško tekmo z Girono 18. oktobra. Podrobnosti o prizoriščih za tekmi z Elchejem in Athleticom iz Bilbaa novembra pa še niso znane.

Danes pa so razkrili nov načrt vračanja stadiona oziroma postopnega odpiranja. Zdaj želijo najprej doseči mejo 45.000 gledalcev, ki bi jim lahko omogočili varen ogled tekem, šele potem bodo razmišljali o odprtju.

"Pričakujemo, da bomo kmalu dobili dovoljenje za stopnjo licence 1A. Barcelona si bo prizadevala, da se klub vrne na Camp Nou, ko bo dobila licenco 1B, kar pomeni, da bomo omogočili kapaciteto za 45.000 gledalcev," je na spletni strani zapisalo vodstvo kluba in dodalo, da to pomeni odprtje obeh daljših tribun v spodnjem delu ter ene za golom. Niso pa še razkrili predvidenih datumov.

Prenova največjega nogometnega objekta v Španiji se je sicer močno zavlekla. Po prvotnih načrtih bi morala biti končana že leta 2024, a so datum odprtja večkrat premaknili. Ko bo stadion povsem prenovljen, bo na njem 105.000 sedežev.

Stroški prenove stadiona bodo znašali milijardo in pol evrov, je nedavno zapisala agencija AFP.

KOMENTARJI (80)

Vladimir.Krutov
09. 10. 2025 15.04
kod bi se nekdo hvalil z vikend hišico.....proti eni vili...
ODGOVORI
0 0
Vladimir.Krutov
08. 10. 2025 21.07
-2
nemorš met 85 000 gledalcev....če je kapaciteta 78 199.....
ODGOVORI
2 4
Dany75
09. 10. 2025 08.34
+1
spet bluzis nekaj na pamet...ocitno ne ves zakaj je tako...pa ti ne mislim razlagat...ce ne znas sam tega poguglat ..najbolj pametni ste tisti ki se nikol niste bli na tem ali podobnem stadionu....Varca bo mela streho?? kdo pa jo bo zapiral in odpiral? sto indijcev? kaj vam bo pomagalo 105 000 sedezev, ce stadion nebo nikoli poln...al pa mogoce enkrat na leto...malo si poglej za vsa leta nazaj,koliko je na vsaki tekmi gledalcev...nakladac 🤡
ODGOVORI
3 2
Kolllerik
09. 10. 2025 09.33
-1
Danči, ne bit tolk pameten. Mladi, obetavni Garcia je ozmerjal Xabija z lažnivcev in vam beži v Betis. Brigaj se raje za svoj koruptivni real, pinko.
ODGOVORI
3 4
REAList7
09. 10. 2025 10.28
+1
Daj brigaj se za svoje hinavčeke in simulante, nihče vas ne more več prebavljati in še kar nadaljujete s tem. Poglej si samo fatija, fantu ste skoraj uničili kariero in daleč od tega, da bi bil edini. Kmalu mu bo sledil še lamek. Karma vam bo zrušila vrata kmalu! Reprezentančni premor ne bo dolgo trajal, potem pa zopet sledi stiskanje pesti za sodnike, da vam bodo nudili podporo na igrišču in vas držali še v stiku z Realom. Koleraba, priporočam ti, da se prenehaš blamirati.
ODGOVORI
3 2
Koruptilona
09. 10. 2025 10.29
+0
Kolci daj ne palamudi nekaj v tri krasne
ODGOVORI
2 2
Dany75
09. 10. 2025 10.38
-1
Kollerabica, a ti je zmanjkalo argumentov??? IQ imas itak na nivoju kletne temperature....Ti jaz napisem par stvari o Lameku, Leweku, Rafeku..in se kerem? daj pojdi nazaj v gostilno...ker fuzbal ni zate...sem ti povedal ze nestetokrat....kvačkanje in nabiranje kostanjev je zate Top zadeva...vse ostalo je potrata casa!
ODGOVORI
2 3
Vladimir.Krutov
08. 10. 2025 20.26
-2
tudi barca dobi streho 2027....pol se bo videlo kolko šteje kapaciteta štadiona.....če ti vini maha že v 7 min prvega polčasa da naj navijajo malo....pol je res kot v kotlu..
ODGOVORI
2 4
Vladimir.Krutov
08. 10. 2025 19.58
-3
večji stadion je imela že prej.....zaj me mal zanima....al hodite gledat nogomet na stadion ali lučke...led panele.streho pa zapirajo da je vsaj malo navijanja za slišat......
ODGOVORI
3 6
cripstoned
08. 10. 2025 20.05
+2
Kaj vam ponaga 105.000gledalcev ce pa je atmosfera v zaprtem stadionu z 85.000gledalci 3x boljsa enako je glede vzdusja...pojma nimas...spet bi hejtercki kar na pamet iz nemoci delali primerjave....hahahahahha smesni ste ze nehajte..
ODGOVORI
6 4
Kolllerik
08. 10. 2025 20.11
-1
Glede zvočne vzpodbude pri navijanju si bodo na bernabeu lahko privoščili tudi USB ključek in posebno, ojačano ozvočenje...
ODGOVORI
4 5
Dany75
09. 10. 2025 08.36
+0
kaj se ti sploh oglasas kolleraba, ko se nikoli v zivljenju nisi stopil na noben stadion ...pametnjakovic...gostilna ni stadion...🤡
ODGOVORI
3 3
REAList7
09. 10. 2025 09.09
-2
Santiago Bernabéu je absolutno tehnološko naprednejši in tudi bolj futurističen kot bo Camp Nou, to je dejstvo. Lahko samo omenim zložljivo igrišče in premično streho, ki predstavljata neko inovacijo in multifunkcionalnost stadiona. Medtem pa so se pri projektu Camp Nou osredotočili zgolj na kapaciteto in posodobitev infrastrukture zaradi dotrajanosti. Tako da primerjati Santiago Bernabéu in Camp Nou nima nobenega smisla, enostavno ne gre, ker je Bernabéu superiornejši v vseh pogledih. To so samo dejstva in dajte si to priznat varcelonarčki. Vsaj pri eni stvari bodite objektivni, saj zmorete!
ODGOVORI
2 4
Kolllerik
09. 10. 2025 09.34
+0
Veš da... To je vesoljska ladja enterprise in ti si kapetan..
ODGOVORI
2 2
Kolllerik
09. 10. 2025 09.48
+0
To ti verjamem, da štarijani stadion 😁
ODGOVORI
2 2
Koruptilona
09. 10. 2025 10.30
-1
Kolci 7 božja zapoved
ODGOVORI
1 2
Dany75
09. 10. 2025 11.04
+0
pa kaj se oglasas Kollerabica...ko pa dalje od Trbovlja se nisi prisel..kaj sele da bi kdaj stopil na ker stadion 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 1
manucao
08. 10. 2025 19.37
+2
Kot je že napisano spodaj (cripsi) novi štadion Barcelone se ne more praktično v ničemer primerjati s stadionom Reala. Kapaciteta niti ni tolko pomembna ker je praksa v zadnjem času, da se gradijo štadioni največ za 80.000. Barcelona je tu še enkrat pokazala, da je na vsak način hotela večji stadion od Santiaga Bernabea. Praktično v vseh tehniških prvinah je Santiago Bernabeu superioren in boljši.
ODGOVORI
6 4
Kolllerik
08. 10. 2025 20.05
+0
Manucao... vajno enodimenzionalno nakladanje, ki ga vidva s cripsom tako škodoželjno uprizarjata, ima ravno toliko smisla, kot recimo tralala, hopsasa...
ODGOVORI
4 4
Vladimir.Krutov
08. 10. 2025 19.37
-2
Vse gre po planu....tudi če bo barca imela sam enkrat 105 000 gledalcev.....real pa nikoli 85 000...
ODGOVORI
3 5
Joško s Krasa
08. 10. 2025 18.38
+5
Jaz osebno mislim,da bo vaš stadion dokončan nekje leta 2029,ko bo FIFA opravljala zadnji prgled pred svetovnim prvenstvom 2030.Predvidevam,da že kar nekaj časa čakate,da vam FIFA nakaže par sto miljončkov,ampak s tem ne bo nič,kar je seveda prav.Tako ali tako se ve,da bo finale na Barnabeu.Skratka,želim vam čimprejšnjo vselitev na vaš stadion in pa želim vam tudi par takih neviht,kot je bila pred tekmo z Getafejem. Potem pa,rokavčki,šlaufi,plavutke......
ODGOVORI
8 3
cripstoned
08. 10. 2025 18.28
+6
Menda bodo na novem neu campu turisti dobilu vstopnice v 2 delih..1 bo za ogled tekme 2 pa za ogled gradbisca...
ODGOVORI
10 4
cripstoned
08. 10. 2025 18.25
+5
Mogoce pa lahko ronaldo pomaga varceloni... ze tako ali tako ima 3x vec denarja in sledilcev..
ODGOVORI
9 4
Vladimir.Krutov
08. 10. 2025 17.10
-11
januar 2026....nima smisla hiteri
ODGOVORI
4 15
cripstoned
08. 10. 2025 17.17
+11
Pa kje si vlado aka vse gre po planu...kaj zdaj a ste ze zbrali denar za kombi ali nic ne gre po planu?? Ahahahahahh
ODGOVORI
15 4
cripstoned
08. 10. 2025 13.25
+8
Pravijo da bo novi stadion varcelone najvecji v evropi. Ce ne bo po kapaciteti pa bo po kolicini izgovorov definitvno..
ODGOVORI
16 8
MesOjediPinGvin
08. 10. 2025 16.40
-8
Vsekakor večji od Royalovega.
ODGOVORI
7 15
cripstoned
08. 10. 2025 17.15
+10
Kaj vam pomaga vecja kapaciteta ce pa gre vse ostalo mocno v prid realovega stadiona...premicna streha, zlozlijvo igrisce, 360°led zaslon v notranjosti , digitalno fasado ,udobje in izkusnja gledalcev, boljse ozvocenje, klimatizirano notranjost, ogrevanje sedezev, vec vip loz...potem pridemo do komercialnega potenciala kjer imajo koncerte, muzej, restavracije, kavarne, celo nakupovalne povrsine...stadion je v uporabi 365dni v letu, ne samo za nogomet...in se veliko ostalih stvari katerih se mi ne ljubi pisati....kaj ima pa neucamp razen tega da bo lahko prejel 20.000vec turistov?? Od 105.000 dus na stadionu jih 20%sploh ne bo videlo tekme zaradi konstrukcije strehe...da o ostalih slabih stvareh niti ne zacnem...skratka najprej bo potrebno koncati ta stadion da bo lahko ta sramota od kluba zacela tudi uradno krasti tekme doma...zdaj jih kradejo na pomoznih igriscih ...
ODGOVORI
16 6
Loptass
08. 10. 2025 18.01
-2
Pa imejte vi zaslone kake hočete. Od 100 turistov iz Azije, Amerike,.....se jih bo vsaj 70 odločilo, da obišče Barcelono in Camp Nou. Ti pa se lahko greš otroško argumentiranje v nedogled. Nič ti ne pomaga, tudi Realu ne. Salah je lepo povedal. Imel sem željo iti v Real Madrid, ko sem pa videl na kakšen način osvajajo lovorike, pa mi je minilo. To vidijo tudi nevtralni navijači in turisti.
ODGOVORI
7 9
cripstoned
08. 10. 2025 18.22
+3
Presvoh je to..spet lazes....imel si zeljo ampak nisi imel denarja...ne lazi
ODGOVORI
8 5
manucao
08. 10. 2025 13.02
+6
Pri starem NOU CAMPU je bil ponavadi razprodan le za el classico in mogoče še za kakšno tekmo. Tale novi bo razprodan le če bodo na štadion prihajali navijači Frankfurta.
ODGOVORI
15 9
manucao
08. 10. 2025 13.00
+6
Počasi hajtrečki. Prihaja Frankfurt in bo vse takoj rešeno brez problema.
ODGOVORI
15 9
MesOjediPinGvin
08. 10. 2025 16.42
-10
Pravi se oglaša. Ko se je obnavljal Santiago BernaLEO, ste komaj zapolnili trening stadion...
ODGOVORI
4 14
cripstoned
08. 10. 2025 17.23
+9
Jasno saj je bila takrat korona...ampak koga brigajo tribune...vazno da se je mali prevarant redno tresel z svojo sodnisko sramoto n b stadionu reala z b ekipo reala...do te mere da je moral oditi v farmer ligo da ga ne pozabijo...pa se tam je poniknil aahahahahah
ODGOVORI
13 4
cripstoned
08. 10. 2025 12.33
+7
Ahahahaaha spet zavajanje navijacev in javnosti...kdo jim se sploh verjame razen farsicev ki si tako ali tako morajo lagati glede vsega...
ODGOVORI
14 7
Luigi Taveri II.
08. 10. 2025 12.51
-8
Vsi kar nekaj govorijo o zaprtih in obsojenih članih Barcelone, pa me zanima , kdo so ti ? Sanitarni navijači prosim za vsaj eno ime, ki je pravno obsojen ali zaprt
ODGOVORI
7 15
Luigi Taveri II.
08. 10. 2025 12.53
-7
Od zavajanj se spomnim samo tvojega, da Messi ne bo nikoli svetovni prvak
ODGOVORI
7 14
Loptass
08. 10. 2025 12.58
-6
Verodostojnost kripsija in podobnih o podkupovanju Barce in obsojenih predsednikih, je približno takšna, kot verodostojno poročanja Nove24 v zadevi Patrija. Tudi viri, ki jih črpajo in se na njih sklicujejo, so podobnega ranga.
ODGOVORI
7 13
Dany75
08. 10. 2025 13.10
+5
Sandro Rosell je bil v priporu pred sojenjem (pre-trial custention) skoraj 2 leti, obtožen pranja denarja in organiziranega kriminala. Al tale ni vaš? 🤔
ODGOVORI
13 8
cripstoned
08. 10. 2025 13.22
+5
Kako hitro zajocejo hejtercki ko se ata krips pojavi ...hahahah
ODGOVORI
12 7
Loptass
08. 10. 2025 13.45
-6
Ja za Rossela vemo, zdaj pa kateri so ostali....ker ji je več oz. cela vrsta. Naštevaj naprej.
ODGOVORI
7 13
Loptass
08. 10. 2025 13.49
-6
In hvala bogu, da je bil Rossel obsojen, še premalo je dobil, da ne bo dileme. Bi pa bilo pošteno, da je obsojen tudi kdo iz Reala. Recimo tisti, ki je na gostovanju pri Villarealu, sodnikom podarjal polne vrečke (Real Madridove) daril. Tukaj pa noben ne zazna nasprotja interesov ali? Vidva pa sploh ne.
ODGOVORI
8 14
Kolllerik
08. 10. 2025 15.16
-4
Pa si jih hitro ugasnil. Vrsta pri realu za obsodbe je najdaljša od vseh
ODGOVORI
9 13
cripstoned
08. 10. 2025 16.21
+8
Loptass kje naj zacnem pri nunezu ali bartomeu?? Ali pa pocakamo da gresta v zapor se Jaume roure in njegov pajdas laporta pa potem potegnemo crto?? Odloci se sam..
ODGOVORI
14 6
MesOjediPinGvin
08. 10. 2025 16.44
-9
Ja, Franco ni mogel v zapor, ker je imel potuho pri samem kralju, prav tako kot zadnja desetletja Perez. Nekoga je pač treba zapreti, pa zakaj ne bi predsednika Barce... Je pa Rossel naredil dosti slabega, da ne bo pomote, ampak v primerjavi s Francom je pravi amater.
ODGOVORI
4 13
cripstoned
08. 10. 2025 17.21
+10
V kolikor bi zaprli franca ne bi bilo nobenega ki bi odplacal dolg sodniske varcelone...danes ta klub prakticno ne bi vec obstajal...ampak ja...zahvalite se francu, negreiri, uefi, fifi, jaumeju rourejo in vsem sodnikom ki so vas pripeljali tu kjer ste...tistim na igriscu in v sodnih dvoranah...saj ves da bolj umazanega kluba od fc varcelone nogomet ni imel...v zadnjih 20letih so po korupcjji uspeli prehiteti se celo berlusconijev milan in agnellijev juve....tiho pingvin
ODGOVORI
13 3
Loptass
08. 10. 2025 17.30
-5
Zakaj je bila Španija tako proti odcepitvi Katalonije??? Pustli bi jih in je to to, če je v Kataloniji vse za en dhrek. Zato ker bi država bankrotirala. Ker je Katalonija edina regija, ki dela konkreten plus in delno Baskija. Vse ostalo je v rdečih številkah. Madrid živi na račun Katalonije in Baskije. Največ za turizem pa naredi FC Barcelona. Ne Real Madrid, ampak Barcelona. Nihče nima toliko turistov iz daljnega sveta, kot jih ima Barcelona.
ODGOVORI
6 11
cripstoned
08. 10. 2025 17.32
+7
Ahahahahaahahahah kje smo zdaj ze prisli??? Ahahaahaha kaksna nemoc hejterckov...ni vam pomoci...a bo kdo odgovoril kdo je jaume roure in kako je povezan z lopovsko varco
ODGOVORI
10 3
Loptass
08. 10. 2025 17.59
-2
Roureja, Negreiro ipd si napisal že vsaj 1.000x, noben te več ne jemlje resno, ker si bolan in v eno zavajaš. Za tebe je resnica zgolj to, kar se ti odločiš, da je. Ekonomska slika v Španiji pa je jasna.
ODGOVORI
4 6
Dany75
08. 10. 2025 17.59
+0
Hahahha..Lopartica, ocitno si bil ti zraven, ko so podarjali polne vrečke 😂😂😂 ti veš za vrečke😂😂 vic leta...kaj je blo noter?meso? govedina? res si smesen....Pa vaše vrečke proti Rayu ko ste izklopli Var ??? 🤔🤣
ODGOVORI
5 5
Loptass
08. 10. 2025 18.23
+1
Banane sigurno niso bile, ker jih komaj dovolj dobavijo za lastne potrebe.
ODGOVORI
5 4
cripstoned
08. 10. 2025 18.23
+2
Dany negreirini sodniki prejemajo vile z fresko malega prevaranta...
ODGOVORI
4 2
golobnadob
08. 10. 2025 12.06
+4
Stadion ni končan in se ne ve kdaj bo. To je vse.
ODGOVORI
10 6
Luigi Taveri II.
08. 10. 2025 11.22
-7
Vsi kar nekaj govorijo o zaprtih in obsojenih članih Barcelone, pa me zanima , kdo so ti ? Sanitarni navijači prosim za vsaj eno ime, ki je pravno obsojen ali zaprt
ODGOVORI
8 15
Koruptilona
08. 10. 2025 10.46
+7
Malo denarja malo khmmm 🤣🤣
ODGOVORI
15 8
Luigi Taveri II.
08. 10. 2025 11.11
-8
Saj to sploh ni njen stadion .Barcelona domačih tekem še ni igrala na svojem stadionu v nobenem od treh stoletij, če sem prav razumel trditev Cripsa
ODGOVORI
9 17
Lucky
08. 10. 2025 11.22
-7
V tistem lokalu vpraši, na kak način je Perez postal predsednik? Boš pol lohk tule cripsu razložu.
ODGOVORI
8 15
Koruptilona
08. 10. 2025 11.32
+6
Ti bo g.Cripsi sam razložil ne skrbi🤫😉
ODGOVORI
15 9
Luigi Taveri II.
08. 10. 2025 12.52
-7
Čakam že na to, zakaj CR7 ni GOAT zanj
ODGOVORI
8 15
cripstoned
08. 10. 2025 13.46
+7
Koruptilona..kaj ima kripsi sploh se za rszlagati...dovolj je da se prikazem pa hejtercki zajocejo in se skrijejo v luknjice..
ODGOVORI
14 7
Joško s Krasa
08. 10. 2025 09.29
+5
Zakaj se tuki nič ne komentira?Aja,ker ni datumov.Če se pa malo zresnim,pa je pri vas težava okolica stadiona,dejstvo je da je okrog stadiona pravo gradbišče in če bi se kaj zgodilo,bi bilo reševanje zelo težko izvedljivo.Ampak,če želijo delat streho naprej,mora gradbišče pač bit.
ODGOVORI
15 10
Dany75
08. 10. 2025 09.46
+3
Sem bil na Santiagu v casu gradnje, ampak je zunanjost bila tako pospravljena in stroji zagrajeni da je blo varno za vse obiskovalce in tudi dostop za resevalce je bil omogocen brez tezav.
ODGOVORI
14 11
26250440
08. 10. 2025 10.10
-5
Joško bom jaz komentiral...Tuki je težava okolica stadiona in v roku enega meseca bo Barca imela vse potrebno in igrala na Camp Nou...Za razliko od spletkarskega Reala,kateremu je mestna občina Madrid podarila za dobo 99 let veliko zemljišče v okolici BernaLea,s katerim klub lahko upravlja...Verjetno se bodo šli tržno dejavnost in služili...Rajš ne bom govoril,da je stadion Reala brez uporabnega dovoljenja za določene stvari..To lahko počnejo samo Madridski lopovi...
ODGOVORI
10 15
Dany75
08. 10. 2025 10.18
+3
262: daj ne bluzi na pamet...še topil nisi pred stadion pa vse veš....ko bos enkrat dejansko v Madridu ti bo vse jasno zakaj mestna obcina da tudi nekaj za sport in turizem...te splektarske novice ti kar beri in kopiraj, ker tisti pravi lopovi so iz katalonije, pa eni že tudi zaprti, eni pa še bodo....glede uporabnega dovoljenja pa se pozanimaj v Madridu, ne pa na fejk portalih...pa te bom vprasaj cez par mesecev kaj bo vasi Varceloni vse manjkalo ..
ODGOVORI
13 10
Koruptilona
08. 10. 2025 10.48
+4
Točno tako Dany bil tudi sam na več tekmah Reala v času prišel dan pred tekmo na stadion polno gradbene mehanizacije prišel zjutraj na dan pred tekmo ne duha ne sluha da bi se kaj delamo pospravljeno v piko tako da te foskule ki jih eni pišejo ne zdržijo vse se da če se hoče je pa res da potrebuješ dober načrt in pa seveda denar ki ga koruptilone nima
ODGOVORI
14 10
Joško s Krasa
08. 10. 2025 10.50
+10
Cifra,da je težava okolica sem napisal že jaz,drži,da so težave za koncert,ampak če real od enega koncerta zasluži 5 miljončkov ne vidim razloga,zakaj ne bi plačali pol miljona kazni.
ODGOVORI
15 5
Koruptilona
08. 10. 2025 10.53
+2
440..ta tvoja izjava " podarila okolico" hahah kakor vem je stadion še vedno v 100% lasti države oz.mesta Madrid 14dni nazaj pa ko sem bil v Madridu v bližnji restavraciji Oven Dany bo vedel kje točno pa sem govoril s lastnikom stanovanja v bližini in ni nič v lasti Madrida kot kluba edino lastništvo ki jo ima klub je v sosednji stoplnico v lasti imajo 6 stanovanj ( tam je nekaj časa živel Casemiro) ter seveda Ciudad Real Madrid in stadion Alfredo di Stefano tako da bluzis nekaj v ocemer nimaš pojma hahaha
ODGOVORI
13 11
Koruptilona
08. 10. 2025 10.54
+4
Joško...pa si bil kdaj na tekmi Reala🤣🤣🤣 to veš da zaprejo samo 2 cesti ki nista glavni cesti vzporedni cesti ki pa Božidar sever-jug vzhod-zahod pa 2h pred tekmo zaprejo in 1h po tekmi odprejo očitno nimaš pojma kaj pišeš in kaj goviris
ODGOVORI
14 10
Luigi Taveri II.
08. 10. 2025 11.14
-5
Mogoče je pa pospravljena okolica težava Bernabeua zaradi hrupa, ki dosega okoliške stanovalce ?
ODGOVORI
9 14
26250440
08. 10. 2025 11.15
-8
koruptilona,o tem je pisal Realov medij in najprej se dobro pozanimaj...Sigurn bo en lastnik stanovanja vedel kaj Perez počne...Sigurn ja...V okolici stadiona je več zemljišč in mestne oblasti so kar velik del podarile Realu v upravljanje...In ne govoriva o stadionu,ampak zemljišču ,ki je v bližini stadiona...
ODGOVORI
7 15
26250440
08. 10. 2025 11.16
-6
koruptilona ,kaj imajo ceste ki jih zapirajo in odpirajo veze s tem kar piše joško?
ODGOVORI
7 13
Koruptilona
08. 10. 2025 11.18
+5
404... O katerem zemljišču govoriš levo imaš hotel desno je občinska stavba pol maš tam čez cesto dve tri stolpnice mogoče pa misliš perezove stolpnice na Chamartinu🤣🤣🤣 dragi moji tu kjer stoji Stadion Madrida je srce navijačev Real Madrida in vrjemi noben se ne buni hahaha
ODGOVORI
12 7
Koruptilona
08. 10. 2025 11.19
+4
440...pojdi v Madrid pa boš videl povej katera zemljišča mogoče pa misliš ona zemljišča v okolici Ciudad Real Madrid ki so realno bila podarjena in odkupljena tudi s strani Reala in ACSja firme od Peresa haha
ODGOVORI
12 8
Joško s Krasa
08. 10. 2025 11.41
+7
Bil,bil 7 decembra Celta bom osmič,10 decembra City bom devetič.Zaprejo samo ulico ob klubski trgovini,to je vse in po tekmi nastane kaos.Druga stran,kjer je vhod za ogled stadiona ostane odprta.Je pa ob stadionu podzemna,tako da nimam nikoli težav.Tako da Koriptolona,ko greš naslednjič si oglej stvar malo bolj podrobno.Spomnim pa se,da sem jeseni 2022 kar par dni sedel na klopci ob vhodu v podzemno,srkal pivičko in občudoval našega lepotca. Ker je sin še bolj mahnjen na Real kot jaz,je bil vsak dan moj vodič za nazaj v hotel.
ODGOVORI
12 5
Dany75
08. 10. 2025 11.58
+8
To je vsaki državi, in v vsakem mestu..vedno se najde nekdo ki ga nekaj moti...ene motijo otroci, druge psi, tretje glasna muzika v bliznjih lokalih itd...stadion se v dveh urah zrihta...
ODGOVORI
13 5
26250440
08. 10. 2025 11.59
-8
Koruptilona,nič ni bilo odkupljeno s strani Pereza,bilo je podarjeno od mestnih oblasti na upravljanje...Pa to ni prvič ,da mestne oblasti sodelujejo na tak način z Realom...
ODGOVORI
7 15
Koruptilona
08. 10. 2025 12.35
+6
Joško nimaš prav tudi to cesto zaprejo do križišča tam dol pol po prihodu iz avtoceste prihaja avtobus igralcev zaprta ni edino cesta ki teče vzporedno do hotela to je tam na križišču ko gre avtobus v podzemno na stadion cesta nasproti hotela diagonala proti podzemni je zaprta in tudi cesta ko prideš iz 2 podzemne ven ne ,1 podzemne tam moraš iti češ cesto glava cesta ki je 4 časovnica je odprta ta cesta je Sever- Jug ki teče z Chamartina proti Getafeju ali obratno kakor si vzameš je glavna povezovalna mestna 4 pasovnica v Madridu tako da ti zdaj ko boš 10 v Madridu si le oglej kako je zadeva izpeljana no tam ko prideš ven iz podzemne nad stolpnico kjer je Casemiro pa se kdo živel...
ODGOVORI
13 7
Koruptilona
08. 10. 2025 12.36
+5
440...pokaži da to drži hahah sicer je teh zemljišča odkupil ACS torej so v lasti peres družine in jih ima sedaj Real v upravljanju kajti tam je prvotno želel zgraditi novi stadion itdmitd. Zdaj bodo pa tam gradili neke hotele pa povečavo akademije kakor mi je znano
ODGOVORI
12 7
Koruptilona
08. 10. 2025 12.38
+7
Joško...tudi jaz grem na City ostajam pol do Ponedeljka se na tekmi s Seviljo tako da lahko še zmenimo za kako pijačo hahahah v centru poznam dober lokal 1€ hrana in pijača v potokih
ODGOVORI
13 6
