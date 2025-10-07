Barcelona spremenila načrte glede stadiona Camp Nou

Prenova slovitega stadiona v Barceloni postaja že prava saga s številnimi nadaljevanji in zapleti. Prejšnji del se je končal neuspešno, saj je Barca želela že za tekmo s Sociedadom odpreti stadion za 27.000 navijačev. A so rdečo luč prižgale mestne oblasti, županja Barcelone Laia Bonet pa zaradi varnostnih razlogov ni dovolila odprtja.

Pozneje so pri balugrani pojasnili, da bodo tudi naslednjo tekmo lige prvakov z Olympiakosom igrali na začasnem domu na Monjuicu, prav tako pa tudi naslednjo ligaško tekmo z Girono 18. oktobra. Podrobnosti o prizoriščih za tekmi z Elchejem in Athleticom iz Bilbaa novembra pa še niso znane.

Danes pa so razkrili nov načrt vračanja stadiona oziroma postopnega odpiranja. Zdaj želijo najprej doseči mejo 45.000 gledalcev, ki bi jim lahko omogočili varen ogled tekem, šele potem bodo razmišljali o odprtju.

"Pričakujemo, da bomo kmalu dobili dovoljenje za stopnjo licence 1A. Barcelona si bo prizadevala, da se klub vrne na Camp Nou, ko bo dobila licenco 1B, kar pomeni, da bomo omogočili kapaciteto za 45.000 gledalcev," je na spletni strani zapisalo vodstvo kluba in dodalo, da to pomeni odprtje obeh daljših tribun v spodnjem delu ter ene za golom. Niso pa še razkrili predvidenih datumov.

Prenova največjega nogometnega objekta v Španiji se je sicer močno zavlekla. Po prvotnih načrtih bi morala biti končana že leta 2024, a so datum odprtja večkrat premaknili. Ko bo stadion povsem prenovljen, bo na njem 105.000 sedežev.

Stroški prenove stadiona bodo znašali milijardo in pol evrov, je nedavno zapisala agencija AFP.