Barcelona stežka do zmage, Atletico do treh točk v sodnikovem dodatku

Te tri tekme so prestavili sredi januarja, ko so Barcelona, Osasuna, Atletico in Real v Savdski Arabiji igrali na zaključnem turnirju superpokala.

Pred dvoboji je na lestvici s tekmo več vodila Girona pred Realom (55-54), Atletico je bil tretji, Barca pa četrta (oba po 44). Katalonci so nujno potrebovali tri točke za priključek vodilnim, a pot do njih ni bila lahka. Proti ekipi iz Pamplone so imeli sicer v prvem delu terensko premoč, ki pa je niso izkoristili. Šele zadetek novinca Vitorja Roqueja, prvi za blaugrano, je prinesel olajšanje, a finiš spet ni bil najboljši. Osasuna je, čeprav po drugem rumenem kartonu Unaia Garcie zadnje pol ure le z desetimi, celo prevladovala, ob koncu zadela okvir vrat in bila zelo blizu vsaj točki.

Barca je tako začasno skočila pred Oblakovo ekipo, ki svojega dela vsaj v prvem delu tudi ni opravila blesteče. Bledo predstavo je z zadetkom sicer prekinil Reinildo, ko je med padcem z glavo še poslal žogo v mrežo Raya. A slednji je vrnil udarec in s prvim nevarnim strelom premagal Oblaka, z roba kazenskega prostora je bil tik pred odmorom natančen Alvaro Garcia.