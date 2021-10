Neustavljive nogometašice rešujejo čast Barcelone

Med tem, ko moška ekipa Barcelone tone v dolgovih in podpovprečnih predstavah na igrišču, so članice njene ženske ekipe letos še nepremagane. Zmaga v majskem finalu ženske Lige prvakov ni bila naključna. Kar pet igralk Balugrane na letošnjem seznamu nominiranih za najboljšo nogometno igralko na svetu (Balon d'Or) pa še manj. Za moško inačico te nagrade je za primerjavo, pri Barceloni letos bil imenovan zgolj Pedri.

Barcelona je športno društvo z bogato zgodovino. Poleg moške nogometne ekipe ime Barcelone na svojih dresih nosijo tudi košarkarji, rokometaši, hokejisti na ledu in rolerjih, igralci malega nogometa, ragbija, odbojke, nogometa na pesku, košarke na vozičkih in ameriškega nogometa. Od leta 2001 so članice športnega društva Barcelona tudi nogometašice. Zdajšnjega podpredsednika nogometnega kluba Barcelona Jordija Mestre je leta 2010, ko je prevzel vodenje ženske ekipe, šokiral odnos do ženskega moštva s strani odgovornih v športnem društvu: "Nihče –ne člani kluba, ne člani odbora in ne predstavniki medijev – ni vedel ničesar o ženskem moštvu."

Dolga pot do zmage v ženski Ligi prvakov Kljub brezbrižnemu odnosu vodilnih v športnem društvu so nogometašice Barcelone vsaj trenutno, veliko bolj uspešne od nogometašev tega slovitega kluba. Žensko Primero division so v zadnjih dveh letih osvojile prepričljivo (zgolj en poraz v sezonah 2019/20 in 20/21), maja pa so končno osvojile tudi svojo prvo žensko Ligo prvakov. Z odlično predstavo so v finalu z rezultatom 4:0 prepričljivo premagale zmagovalke angleške ženske Premier lige Chelsea. Igralke Barcelone so z zmago prekinile nadvlado Lyona, saj so Francozinje pred Katalonkami osvojile kar pet zaporednih naslovov v tem tekmovanju. Toda uresničitev dolgoletnih sanj nogometašic ni ustavila. Tudi odhod trenerja Lluisa Cortesa ni bil usoden, saj je njegov nekdanji pomočnik Jonatan Giraldez svoje moštvo v tej sezoni popeljal že do sedmih zmag na sedmih uradnih tekmah, ob neverjetnem razmerju doseženih in prejetih zadetkov 42:2.

Profesionalke od leta 2015 Odločitev Mestra, da zdaj osramočenemu nekdanjemu predsedniku Barcelone Josepu Bartomeuju leta 2015 predlaga profesionalizacijo ženskega moštva, je po rezultatih sodeč bila več kot opravičena. Štirim zaporednim naslovom španskih prvakinj je sicer sledilo sušno obdobje med letoma 2015 in 2019, ko novopečene profesionalke niso osvojile naslova. Kar 16 igralk, ki so bile članice Barcelone v lanski sezoni, je v člansko moštvo prestopilo v tem obdobju. A Mestrova naslednica Maria Teixidor je ta čas opisala kot nujno potrebno prehodno obdobje: "Vedno smo želeli biti Barcelona. Zato nismo razmišljali o nakupu odličnih igralk s celotnega sveta, kar bi lahko storili. Želeli smo imeti ekipo, ki bi skupaj preživela prehod iz ljubiteljstva v profesionalizem. Zavedali smo se, kako težko bo to, in posledično smo vedeli, kdo zares čuti barve kluba." Tako je nastalo uspešno moštvo, ki danes uničuje vse pred seboj. Na prvem srečanju v skupini C letošnje ženske Lige prvakov so denimo z lahkoto (4:1) premagale vodilno moštvo angleške ženske Super lige Arsenal.

Na seznamu Balon d'Or kar pet igralk Barcelone Kar 12 igralcev v zgodovini moškega moštva Barcelone je osvojilo nagrado najboljšega igralca na svetu (Balon d'Or). Kar šestkrat v zadnjih 12 letih je ta prestižni naziv, kot igralec Barcelone osvojil Lionel Messi, ki je po odhodu v PSG tudi letos en od glavnih favoritov za osvojitev že sedmega naziva najboljšega igralca na svetu. Edini trenutni igralec moškega nogometnega moštva Barcelone, ki se je znašel na letošnjem seznamu 30 nominirancev, je komaj 18-letni Pedri.

icon-expand Alexia Putellas je v letošnji sezoni na sedmih tekmah dosegla že deset zadetkov FOTO: Shutterstock