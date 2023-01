Barcelona ugnala Atletico in se na vrhu lestvice odlepila od Reala

Akcijo mladeničev je začel Pedri, ki je prodrl v kazenski prostor Atletica in podal Gaviju, ki se je otresel svojega čuvaja in podajo podaljšal do Dembele, ki je ze desne strani prišel do neoviranega strela z desnico in ugnal Jana Oblaka. Colchonerosi so ob tem zahtevali prekršek Gavija, ki naj bi se na nedovoljen način (z odrivanjem) znebil Reinilda, a sodniki v VAR sobi zadetka niso razveljavili.