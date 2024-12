Barcelona v bitki s časom za registracijo Danija Olma

Stroge omejitve porabe finančnih sredstev v španski ligi so botrovale registraciji Danija Olma le do zadnjega dne leta 2024. Olmo je bil sicer glavna okrepitev Barcelone pred sezono 2024/25, a je moral klub poleti izkoristiti eno od lukenj (izjema, ki klubom omogoča nadomeščanje dlje časa odsotnih nogometašev) v pravilih za začasno registracijo nogometaša.

Tudi zdaj so Katalonci iskali druge možnosti, da bi Olma registrirali pred polnočjo in začetkom leta 2025, saj so že pred tem izčrpali vse pravne poti.