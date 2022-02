Barcelona v derbiju kroga nadigrala madridski Atletico

Barcelona se po vseh težavah in zdrsu na sredino lestvice počasi vrača proti vrhu. Danes je dobila pomembne tri točke, in čeprav je v 49. minuti kazalo, da bo imela lahko delo, se je na koncu povsem posvetila obrambi.

Jan Oblak in soigralci so imeli slab prvi polčas, sicer z dobrim začetkom, ko je za 1:0 poskrbel Yannick Carasco. A potem je zagospodarila Barcelona in praktično vsako priložnost spremenila v zadetek – uspešni so bili Jordi Alba, Gavi in Ronald Araujo. Izid polčasa je bil tako 3:1, v 49. minuti pa je Dani Alves povišal že na 4:1.

A isti igralec je 20 minut zatem dobil rdeč karton, vmes je Luis Suarez nekdanjim soigralcem zabil gol za 2:4 in Atletico je v zadnji četrtini iskal še kaj več. Toda domača obramba je zdržala, zmaga pa je Barceloni prinesla tudi skok na četrto mesto.

Na prvi današnji tekmi je Real Sociedad z le neodločenim izidom 0:0 proti Valencii zapravil priložnost, da bi tudi prehitel Atletico. Podobno pa je bilo v soboto, ko je druga Sevilla prav tako na tekmi brez golov z Osasuno iztržila le točko in tako ostala pri –3 v primerjavi z Realom.

Vodilna ekipa lige ima tako priložnost, da na današnji večerni tekmi še poveča naskok, Real bo ob 21. uri igral z Granado. Že pred tem pa bo mestni tekmec Seville Betis, trenutno tretji, v obračunu z Villarrealom skušal zmanjšati zaostanek, ki zdaj znaša sedem točk.

Špansko državno prvenstvo, 23. krog, izidi nedeljskih tekem:

Barcelona – Atletico Madrid 4:2 (3:1)

Valencia – Real Sociedad 0:0

Betis – Villarreal –:–

Real Madrid – Granada –:–