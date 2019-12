Valverde: Če bi premagali Liverpool, bi osvojili kraljevi pokal

Nogometaši Barcelone imajo za seboj dokaj uspešno leto 2019. Trener Ernesto Valverde ocenjuje, da je ubranitev naslova državnega prvaka lep uspeh, a ostali začrtani cilji vendarle niso bili izpolnjeni. To velja predvsem za drugi zaporedni spodrsljaj v ligi prvakov in poraz v finalu kraljevega pokala proti Valenciji.

V pogovoru za uradno klubsko spletno stran je 55-letni strokovnjak potegnil črto pod iztekajoče se leto, ki je privržencem Barcelone prineslo nekaj radosti, a tudi grenkega priokusa.



Še posebej je Lionela Messija in druščino zabolel drugi zaporedni spodrsljaj v najelitnejšem klubskem tekmovanju na svetu. Kasnejši evropski prvak Liverpool je z enim od najspektakularnejših preobratov v zgodovini lige prvakov poskrbel za dodaten glavobol trenerja Ernesta Valverdeja, ki so mu po omenjenem debaklu mnogi napovedovali odhod z Barcine trenerske klopi še pred iztekom lanske sezone. "Želeli smo osvojiti vse lovorike, ki so bile na razpolago, a obstajajo takšni in drugačni razlogi za to, da nam na koncu ni uspelo. Barcelona je klub, ki vselej stremi k najvišjim mogočim ciljem. Tudi v letošnji sezoni ni nič drugače. V klubskem DNK-ju so zmage zapisane kot sestavni del vsakdana, in če tega ni, potem nastopi nezadovoljstvo. V naslednjem letu si gotovo želimo zmagati prav na vsaki tekmi ne glede na vrsto tekmovanja. Na tej poti do uresničitve vseh zadanih ciljev pa bomo kljub veliki igralski kakovosti potrebovali tudi kanček športne sreče," je Valverde uvodoma strnil lansko sezono s pogledom na nadaljevanje aktualne, ki med drugim prinaša izjemno zanimiv boj z večnim rivalom za drugo zaporedno ubranitev naslova državnega prvaka.





Strateg Barcelone Ernesto Valverde meni, da je že sama prisotnost na vsakem treningu prvega zvezdnika Blaugrane Lionela Messija neprecenljiva izkušnja za mlajšo generacijo nogometašev, ki vse bolj opozarjajo nase. FOTO: Profimedia

Velik padec po porazu z Liverpoolom

"Vse do povratnega obračuna z Liverpoolom na Anfieldu smo imeli naravnost izjemno sezono v ligi prvakov. Brez večjih težav smo se prebili do četrtfinala, nato pa je nastopil mrk. Podobno kot leto poprej v Rimu, ko smo premagali sami sebe. Nasprotnikoma, kot sta Roma in Liverpool, ne smeš dovoliti, da sploh začutita, da lahko prideta do preobrata. Če bi tedaj premagali Liverpool, bi kasneje osvojili tudi kraljevi pokal. Tako pa nas je Valencia nekaj dni po tem spodrsljaju dočakala 'nabrušena' kot nikoli doslej in po prikazanem zasluženo osvojila pokalno lovoriko," se je strateg Blaugrane posul s pepelom za neslaven zaključek v ligi prvakov v minuli sezoni.





Ansu Fati je veliki up Barcelone. FOTO: AP