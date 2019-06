Šok v Barceloni: de Ligt odbil ponudbo blaugrane in odhaja v Madrid

Matthijs de Ligt je nedvomno eden najbolj iskanih branilcev na svetu. V lanski sezoni je v dresu nizozemskega velikana Ajaxa odigral 55 tekem, na katerih je dosegel sedem zadetkov in ob tem dodal še štiri asistence. Katalonski velikan je po poročanju španskih športnih časnikov že dosegel dogovor s predstavniki Ajaxa glede višine odškodnine, ki naj bi znašala približno 80 milijonov evrov. Ostal je le še dogovor med nogometašem in Barcelono o višini letne plače z bonusi, ki bi znašala 7,5 milijona evrov, ob tem pa ne gre prezreti dejstva, da bi si še naprej delil garderobo z dosedanjim soigralcem pri Ajaxu Frenkiejem de Jongom , ki je že pred časom s Katalonci podpisal večletno pogodbo. Ko je že kazalo, da le še podrobnosti ločijo de Ligta od uradnega podpisa pogodbe z blaugrano, se je zgodil velik preobrat. Glavno vlogo pri tem je odigral nihče drug kot razvpiti nogometni zastopnik Mino Raiola , ki je brez razmišljanja zavrnil ponudbo Josepa Marie Bartomeua , obenem pa zahteval zvišanje prvotne ponudbe z omenjenih 7,5 milijona na kar 13 milijonov evrov letne plače, poročata As in Marca.

Real 'vskočil' v zadnjem trenutku

Barcelona se na koncu ni odločila za zvišanje ponudbe, kar je le še podkrepilo domišljijo drugih evropskih velikanov, ki so potihoma in precej bolj sramežljivo pogledovali proti Amsterdamu za usluge 19-letnega mladeniča. Strateg evropskega klubskega prvaka Liverpoola Jürgen Klopp ni čakal dolgo in je v nizozemsko prestolnico poslal ponudbo, a se je v igro praktično čez noč vključil tudi madridski Real, s katerim naj bi po navedbah Asa Raiola in de Ligt že sklenila dogovor. Trener galaktikov Zinedine Zidane se zaveda, da dolgoletni, nedotakljivi steber obrambe 13-kratnih evropskih klubskih prvakov Sergio Ramos ni več rosno mlad, medtem ko Raphael Varane ni izkoristil ponujene priložnosti, da bi se lahko v kratkem prelevil v dostojnega naslednika aktualnega kapetana moštva s Santiaga Bernabeua.



V Realu naj bi torej privolili v vse pogoje Matthijsa de Ligta in njegovega zastopnika, kjer mu je zagotovljena tudi dostojna minutaža že v prvi sezoni. Do uradne potrditve dogovora so ostale le še podrobnosti.