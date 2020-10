Barcelona v težavah: grozi stečaj?

Kot prenaša nemška tiskovna agencija dpa, so se v petek začela pogajanja med klubskimi odvetniki in nogometaši o znižanju prejemkov, sicer klubu grozi tudi stečaj. O tem sta danes poročala tudi Marca in As, ki sta se sklicevala na poročilo radijske postaje RAC1. V klubu si želijo dogovor vsaj do 5. novembra, pričakujejo pa, da se bodo nogometaši odpovedali 30 odstotkom svojih plač, s čimer bi klub privarčeval 190 milijonov evrov. To naj bi bil fleksibilen model, saj kot poroča Sport, naj bi plače enkrat, ko se bo situacija, ki se tiče koronavirusa umirila, znova dvignili na prejšnjo raven.

Po nekaterih lanskih podatkih naj bi Barca za plače svojih nogometašev namenila največ denarja od vseh športnih kolektivov na svetu, kar 507 milijonov evrov. Klub je imel v minuli sezoni izgubo, kar se tiče poslovanja, v višini skoraj 100 milijonov evrov. V zadnjih pogovorih so igralci znižanje plač zavrnili. A v klubu poudarjajo, da so se stvari s koronsko krizo bistveno spremenile in da v blagajni še kako manjkajo prilivi z naslova prodaje vstopnic. Po poročanju medijev je najbolj izpostavljen prav Leo Messi, ki je pred časom razburil javnost z namero o odhodu iz Katalonije, a je klub uveljavalja klavzulo o visoki odškodnini, zato je Argentinec ostal član moštva.

Po odstopu predsednika Josepa Bartomeuja (slednji je moral odstopiti zaradi peticije članov kluba o njegovem umiku, 20 tisoč je podpisalo omenjeno peticijo), je vodstvo kluba prevzel Carles Tusquets, ki ne skriva, da je v tem trenutku najbolj pomembno urediti finance.

Barcelona sicer ne blesti v domačem prvenstvu, nazadnje je izgubila El Clasico na domačem stadionu, Real je zmagal s 3:1. Bolje gre blaugrani v Ligi prvakov, na uvodni tekmi je s 5:1 odpravila Ferencvaros, nazadnje pa je z izjemno igro v Torinu premagala Juventus (0:2). V prenosu na VOYO in Kanalu A si boste v 3. krogu lahko ogledali dvoboja Liverpool - Atalanta in Barcelona - Dinamo Kijev (oba ob 20.40).