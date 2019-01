Barcelona v težavah: Kataloncem grozi izključitev iz tekmovanja

Barca je izgubila prvo tekmo osmine finala kraljevega pokala na gostovanju pri Levanteju (2:1), a to ni glavni razlog za skrbi katalonske zasedbe. Varovance Ernesta Valverdeja čaka še povratna tekma na domačem stadionu Camp Nou, kjer so veliki favoriti in razmišljajo le o preboju v naslednji krog pokalnega tekmovanja. A Lea Messija in soigralce lahko ustavi administrativna napaka, ki so si jo privoščili v klubskih pisarnah.

Kot je razkril časnik El Mundo, je na prvi tekmi namreč za Barco zaigral mladi branilec Juan Brandariz, znan pod vzdevkom Chumi, ki pa ni imel pravice nastopa. Mladenič je bil namreč zaradi kartonov suspendiran, ko je igral za drugo moštvo (Barca B) in bi moral po pravilniku španske nogometne zveze (RFEF) kazen odslužiti, preden bi lahko naslednjič zaigral za klub, ne glede na moštvo.

V vodstvu Barcelone sicer pravijo, da niso storili ničesar narobe in menijo, da jih kazen ne bo doletela, vendar pa bo več znanega po povratni tekmi. Gre za podoben administrativni prekršek, kot si ga je privoščil madridski Real v sezoni 2015/2016. Takrat je za galaktike, prav tako v pokalu, zaigral Denis Čerišev, ki ne bi smel nastopiti zaradi kazni, Real je bil izključen iz tekmovanja.