Barcelona v zaključku tekme strla odpor Cadiza

Katalonci, ki bodo zaradi obnove stadiona Nou Camp do nadaljnjega domače tekme igrali na stadionu Montjuic, so potrebovali 82 minut, da so dosegli prvi zadetek. Vratarja Jeremiasa Ledesma je premagal Pedri. V zaključku tekme je končni izid postavil Ferran Torres.

Štiri točke ima tudi Atletico Madrid, ki je v uvodnem krogu premagal Granado, danes pa je na gostovanju pri Betisu iztržil 0:0. Jan Oblak je branil vseh 90 minut.