Koeman še ni obupal: V dveh mesecih se lahko vse spremeni

Barcelona se je tako kot v prejšnjem krogu proti Real Sociedadu vrnila po zaostanku in po izenačenju, za katerega je takoj po zgrešeni enajstmetrovki poskrbel kapetan Lionel Messi , proti Valencii povedla na začetku drugega polčasa, ko je svoj prvenec za člansko ekipo mojstrsko zabil branilec Ronald Araujo . Toda "netopirji", ki so v prvem polčasu povedli prek Mouctarja Diakhabyja , so po več zapravljenih priložnostih skozi celotno tekmo zasluženo izenačili v 69. minuti, ko je Marc-Andréja ter Stegna premagal Maxi Gomez .

"Moramo vedeti, koliko visokih igralcev imamo, da se lahko branimo proti visokim igralcem. On (Diakhaby, op. a.) je bil povsem sam, ko je skočil za strel. Moramo se bolje braniti in bolj pokrivati naše tekmece. Smo manjši od večine ekip, zato imamo težave pri standardnih situacijah. A naša predstava ni bila stanovitna. Napadali smo, ko smo vodili z 2:1, a ne smemo pozabiti niti na branjenje. Žogo smo izgubljali na nevarnih položajih," je nadaljeval Koeman, ki svojih varovancev še ni povsem odpisal iz boja za naslov:

Takšne zgodbe so, žal, vse redkejše "Zgodbe, kot je najina, o ljubezni do istega kluba že tako dolgo, so v nogometu žal vse redkejše. Zelo te občudujem, Messi," je Pele, ki je oktobra praznoval 80. rojstni dan, po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zapisal na Instagramu ob fotografiji Messija. "O Rei" te fotografije ni izbral naključno, saj je tista, ki močno spominja na njegovo zimzeleno fotografijo s SP 1970. Brazilski "Kralj" je toliko golov, kot jih ima zdaj na svojem računu Argentinec, dosegel med letoma 1957 in 1974 v dresu svojega matičnega kluba, brazilskega Santosa, v klubski karieri pa je nato oblekel le še dres ameriške ekipe New York Cosmos.

'Suarez? Kakšen prasec!'

"Življenje me tepe, a vedno se dvignem. Imam družino, soigralce, fizioterapevte, zdravnike ... Ko nisem na igrišču, poskušam prispevati čim več od zunaj. Ni lahko, od mojega povratka se vedno kaj zgodi, a sem dovolj močan, da se borim in dvignem,"je bil izčrpen Costa. "Vrnil sem se z golom, zato sem zelo zadovoljen. Dva gola Suareza? Ni me bilo, pa ni zadeval, zdaj se vrnem, pa doseže dva ... Kakšen prasec!"je še v šali nadaljeval španski Brazilec.

"Upajmo, da nadaljuje tako. Zelo sem vesel, več golov, kot bo dosegel, bolje bo za Atletico. Če želimo osvojiti kaj velikega, potem mora biti tako, tako kot takrat, ko smo osvojili La Ligo: eden je šel ven, prišel je drugi in bil na primerni ravni, to je bila izjemna ekipa. Da se bojimo sanjati o novem naslovu? Ne, ne, ne! Sem borec, zmagovalec. Zelo sem se moral potruditi, da sem prišel k Atletom, ni bilo lahko, a kdor ne sanja o velikih stvareh, je bolje, da sploh ne živi. Imamo zelo urejen klub, imamo vse, da se borimo z velikimi,"je dodal Costa, eden izmed junakov Atleticovega šampionskega pohoda do naslova leta 2014.

Simeone: Z različnimi karakterji se spopadamo tako kot z otroki

Tri leta prej je klub sredi sezone prevzel Diego Simeone, ki v teh dneh proslavlja deveto obletnico svojega povratka v klub, čigar barve je kot nepopustljivi vezist na španskih zelenicah dolga leta tudi branil. Ekipa mu je za darilo poklonila novo zmago.

"V prvem polčasu smo imeli priložnosti, prišel je gol, priložnost (Marcosa) Llorenteja, ki je streljal prek vrat, še ena priložnost po standardni situaciji in v drugem polčasu smo držali enako raven. Oni so nam zadali udarec z golom za 2:1, ki je vnesel nemir, na koncu pa se je tekma odločila z golom za 3:1. Dobra tekma, a z elementi, ki jih lahko izboljšamo. Moramo pa nadaljevati v tej smeri," je dejal Simeone.

"Gre za skupno delo igralcev in trenerjev, ne gre le za taktiko in koncepte ali čustva v igri, vse skupaj se porazdeli med nogometaše in skupino trenerjev, ki vodimo klub. Razumemo, da vsi nogometaši potrebujejo osebni pristop, saj je karakter vsakega posameznika drugačen. Z vsakim posamičnim karakterjem poskušamo ravnati tako, kot poskušamo ravnati z različnimi karakterji otrok, jaz jih imam pet in tako je. Glede Luisa (Suareza) nisem dejal nič, česar ne bi čutil, prejšnji teden je odigral tri zaporedne tekme, potem ko je moral mirovati 20 dni (okužba z novim koronavirusom, op. a.). Danes sem vesel predvsem drugega gola, ko je čakal, da ni bil v prepovedanem položaju, na koncu pa so ga našli po dobri akciji (Yannicka) Carrasca,"je še dodal argentinski trener na klopi Atletica.