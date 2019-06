Barcelona vedno bližje: PSG želi 'le' še 222 milijonov za Neymarja

Pogajanja med Barcelono in Paris Saint-Germainom se niso še niti dobro začela, ko iz Pariza prihajajo novice o morebitni ceni, ki bi jo dosegla prodaja brazilskega napadalca Neymarja Jr. Čeprav so prve informacije govorile o zahtevah po kar 300-milijonski odškodnini, se zdi, da so premožni katarski lastniki Južnoameričana pripravljeni izpustiti za precej nižji znesek.