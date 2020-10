Na pomolu nova afera na Camp Nouu: kamen spotike znova ... plače

Spomnimo: prva afera je izbruhnila ob začetku spomladanskega epidemičnega vala, ko je uprava kluba svojim zvezdnikom znižala mesečne prihodke za 70 odstotkov. Po takratnem poročanju katalonskih medijev so bila pogajanja vse prej kot gosposka, čeprav so na koncu nogometaši na čelu s kapetanom Lionelom Messijem pristali na znižanje plač.

Kmalu zatem se je oglasil argentinski superzvezdnik, ki je taistim medijem izlil dušo in spregovoril o pritiskih klubskega vodstva. Da bi upravi na čelu z njenim predsednikom Josepom Mario Bartomeuom dokazali, da jim ni vseeno za ostale zaposlene, so z lastnimi sredstvi pokrili strošek njihovih plač. Ko so se razgrete strasti nekoliko umirile, prvi val epidemije koronavirusa pa polegel, so začeli nogometaši prejemati polne plače, ki pa jih zdaj vodstvo kluba želi vnovič znižati. Razlog tiči v vse prej kot spodbudni finančni sliki, obenem pa se v zakulisju odvija merjenje moči med aktualnim predsednikom Bartomeuom in kandidati za predsedniške volitve, ki bodo na sporedu še v tem koledarskem letu. Med slednjimi se omenjajo imena nekdanjega podpredsednika Emilija Rousauda, Viktorja Fonta in Jordija Rocheja. Prvi trdi, da je njegov primarni cilj, da bi Barcelona dobila močnega predsednika s podporo širšega okolja, ki bi uspel zediniti vse strukture znotraj kluba in hkrati priskrbeti finančna zagotovila. Saj po Rousaudovih besedah katalonski velikan trenutno deluje v absolutnem pomanjkanju finančnih sredstev.