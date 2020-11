Predvolilna bitka pri Barci: Neymar spet v središču pozornosti

Prihodnost Lionela Messija je bila vroča tema minulega prestopnega roka, a kljub temu, da se je Argentinec odločil ostati na Camp Nouu, to še zdaleč ni utišalo govoric. Zaenkrat še ni jasno, kako bo na naslednji korak Argentinca v njegovi karieri vplival odstop predsednika Josepa Marie Bartomeua , ki se je nedavno po številnih kritikah in bližajoči grožnji glasovanja o nezaupnici poslovil z vsemi sodelavci in klub prepustil v rokah začasnega vodstva.

V primeru slovesa Koemana že pripravljena (skrivnostna) rešitev

"To počnem iz lastnega navdušenja, predanosti in izkušenj. Želim ponovno zgraditi ekipo, klub in finance. Dal bom vse od sebe, da bo Barca, spet, najboljša ekipa na svetu. To hišo poznam že pet let in imam izkušnje v poslovnem svetu. Zelo spoštujemo (trenutnega trenerja članov Ronalda, op. a.) Koemana, a če ne bo ostal, smo že dogovorjeni z enim, ki je aktiven in vodi eno najboljših ekip v Evropi. Že imamo pripravljenega najboljšega tehničnega direktorja, a njegovega imena še ne morem oznaniti, ker je še aktiven,"je sklenil Rousaud.

Sploh okoli Neymarja Jr. bo očitno spet prelitega veliko črnila. Victor Font, ki je zaenkrat najodločneje predstavil svoj program in ekipo, ki vključuje tudi strica slovitega teniškega igralca Rafaela Nadala, Tonija Nadala, je že dejal, da ga Brazilec ne zanima, ker je Barco enkrat že "pustil na cedilu". Font je tudi javno kritiziral prestop Antoina Griezmannaiz Atletico Madrida, zaenkrat pa se glede perečih vprašanj o igralski zasedbi članskega moštva še ni oglasil na papirju najslavnejši kandidat Joan Laporta, ki se želi vrniti na predsedniški stolček, na katerem je sedel med letoma 2003 in 2010.

Rivaldo: Neymar je srečen v Parizu

Osrednja španska športna dnevnikaASin MARCAsta se razpisala o situaciji na Camp Nouu, kjer ASpravi, da se zdi, kot da Neymar Jr. nikoli ni zares odšel. MARCAocenjuje, da si vsi kandidati želijo podporo Xavija Hernandeza, programiranega naslednjega trenerja Barce, ki se v zadnjih sezonah kali na klopi katarskega Al-Sada. Xavi naj bi bil sicer močno orožje Victorja Fonta, medtem ko se ljudje pri Barceloni po ocenah časnika ASše vedno delijo na tiste, ki so obrnili hrbet Neymarju Jr., in tiste, ki so kljub Brazilčevemu nenadnemu odhodu in kasnejših sodnih bitkah leta 2017 pripravljeni južnoameriškemu asu ponuditi novo priložnost.

Drugo vprašanje je, koliko možnosti Barcelona dejansko ima, da bi se Neymar Jr. vrnil v klub, za kar naj bi si neuspešno prizadeval v minulih prestopnih rokih. Na to opozarja tudi nekdanji nogometaš katalonskega velikana, Rivaldo, ki je v zadnjem času pogost kritik dogodkov na Camp Nouu.

"Obljubljanje prihoda Neymarja se mi zdi bolj marketinška strategija, da se pojaviš v medijih, kot realna možnost," je bil v izjavah za Betfair jasen Rivaldo. "Neymar je dejal, da je srečen v Parizu, Barcelona pa ima finančne težave. Tako da je oznaniti, da bo Neymar podpisal za Barcelono, ko niti PSG in niti Neymarjevi agenti niso dejali nič v zvezi s tem, zgolj način za pridobivanje pozornosti v medijih v tem predvolilnem času"je dodal.