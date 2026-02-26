Naslovnica
Nogomet

Barcelona vsaj pet tednov brez de Jonga

Barcelona, 26. 02. 2026 17.29 pred 2 urama 1 min branja 1

Avtor:
STA
Frenkie de Jong

Španski nogometni velikan Barcelona na kar nekaj ključnih tekmah v sezoni ne bo mogel računati na nizozemskega vezista Frenkieja de Jonga. Kot je poročala uradna spletna stran kluba, si je Nizozemec na treningu poškodoval desno stegensko mišico in bo odsoten od pet do šest tednov.

Frenkie de Jong
Frenkie de Jong
FOTO: Profimedia

Frenkie de Jong je v tej sezoni odigral 31 tekem in ravno na zadnji proti Levanteju dosegel svoj prvi gol v sezoni. V dresu katalonske zasedbe je skupno odigral 290 tekem in tako le še za dve tekmi zaostaja za tem, da se izenači s Phillipom Cocujem kot Nizozemcem z največ nastopi za Barcelono.

De Jong je eden ključnih igralcev v zvezni vrsti ekipe, ki jo vodi Hansi Flick. Izpustil bo kar nekaj pomembnih tekem, med njimi domače ligaške z Villarrealom, madridskim Atleticom Jana Oblaka in Sevillo ter ligaško gostujočo z Athleticom Bilbaom.

Frenkie de Jong
Frenkie de Jong
FOTO: Profimedia

Obenem pa ga bržčas ne bo niti na tekmah osmine finala lige prvakov, kjer Barcelono čaka obračun z Newcastlom ali branilcem naslova Paris Saint-Germainom.

Barcelona sicer v domači ligi vodi po 25 krogih, ima točko več od madridskega Reala.

nogomet barcelona frenkie de jong

Eintrachtu Alberta Riere visoka kazen zaradi navijaških incidentov

Vratar hlinil poškodbo, da so lahko soigralci prekinili ramazanski post

bibaleze
