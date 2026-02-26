Barcelona vsaj pet tednov brez de Jonga

Frenkie de Jong je v tej sezoni odigral 31 tekem in ravno na zadnji proti Levanteju dosegel svoj prvi gol v sezoni. V dresu katalonske zasedbe je skupno odigral 290 tekem in tako le še za dve tekmi zaostaja za tem, da se izenači s Phillipom Cocujem kot Nizozemcem z največ nastopi za Barcelono.
De Jong je eden ključnih igralcev v zvezni vrsti ekipe, ki jo vodi Hansi Flick. Izpustil bo kar nekaj pomembnih tekem, med njimi domače ligaške z Villarrealom, madridskim Atleticom Jana Oblaka in Sevillo ter ligaško gostujočo z Athleticom Bilbaom.
Obenem pa ga bržčas ne bo niti na tekmah osmine finala lige prvakov, kjer Barcelono čaka obračun z Newcastlom ali branilcem naslova Paris Saint-Germainom.
Barcelona sicer v domači ligi vodi po 25 krogih, ima točko več od madridskega Reala.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.