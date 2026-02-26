Barcelona vsaj pet tednov brez de Jonga

Frenkie de Jong je v tej sezoni odigral 31 tekem in ravno na zadnji proti Levanteju dosegel svoj prvi gol v sezoni. V dresu katalonske zasedbe je skupno odigral 290 tekem in tako le še za dve tekmi zaostaja za tem, da se izenači s Phillipom Cocujem kot Nizozemcem z največ nastopi za Barcelono.

De Jong je eden ključnih igralcev v zvezni vrsti ekipe, ki jo vodi Hansi Flick. Izpustil bo kar nekaj pomembnih tekem, med njimi domače ligaške z Villarrealom, madridskim Atleticom Jana Oblaka in Sevillo ter ligaško gostujočo z Athleticom Bilbaom.