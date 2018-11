Barcelona vse do 2021 prikrajšana za nogometaše Liverpoola?

Pisalo se je poletje 2014, ko je Liverpool, domnevno zaradi želje družine, zapustil Luis Suarez, ki se je z družino preselil v katalonsko prestolnico. Le nekaj let kasneje je njegovim stopinjam sledil tudi Phillipe Coutinho in na Anfieldu so se odločili, da imajo tovrstnih dram dovolj, vsaj do leta 2021.

Luis Suarez in Philippe Coutinho. V zadnjih letih so se navijači na Anfieldu morali posloviti od dveh pomembnih členov začetne enajsterice, ki sta muhasto angleško podnebje zamenjala za bolj prijetno katalonsko vreme. Vse od poletja se je šušljalo, da naj bi Barcelona v svoje vrste vabila še Roberta Firmina in Sadia Maneja, a če gre verjeti poročanju španskih medijev, si lahko navijači Redsev povsem oddahnejo. Jürgen Klopp se sicer ni kaj dosti brigal za želje Barcelone in je Coutinha uvrstil v ekipo za tekme Lige prvakov, tako Brazilec, po prestopu, v izločilnih bojih ni mogel pomagati soigralcem. FOTO: AP Strah, da bi se zgodba iz zimskega prestopnega roka kaj kmalu ponovila, je povsem odveč. Kot poroča španski radio Cardena Ser, sta Liverpool in Barcelona sprejela dogovor, da Katalonci svojih lovk ne bodo več ovijali okrog Liverpoolovih nogometašev, z izjemo, če se Redsi s prestopi strinjajo. Sporazum naj bi bil sklenjen vse do leta 2021, kot posledica prestopa Brazilca Coutinha, ki je v zimskem prestopnem roku za 160 milijonov evrov oblekel dres Blaugrane. Po dolgotrajni sagi, ki je polnila časopisne strani že vse od lanskega poletja, so bili na Anfieldu sklepni, da si po prestopu Coutinha, tovrstnih prestopnih dram ne bodo več dovolili.