Barca s Koemanom začela silovito: Lahko igramo tudi brez pravega napadalca

Ronald Koeman je v začetno postavo za svojo prvo ligaško preizkušnjo v vlogi trenerja Barcelone postavil Antoina Griezmanna, povratnika v ekipo Philippa Coutinhain Lionela Messija, ki je bil še pred nekaj tedni tik pred tem, da po okroglih dveh desetletjih zvestobe zapusti Camp Nou. A če so bili pred tekmo vsi pogledi usmerjeni v nezadovoljnega kapetana, jih je nase hitro preusmeril šele 17-letni napadalec Anssumane Fati. Po odličnih predstavah v minuli sezoni si je že prislužil vpoklic v člansko izbrano vrsto in že zabil tudi svoj prvi gol, nedavno pa je z Barcelono podpisal tudi prvo dolgoročno pogodbo z visoko odkupno klavzulo, postal pa je tudi stalni član članske ekipe Barce.

In v 15. minuti je zase odlično nogometno leto nadaljeval z zadetkom po podaji Jordija Albe, že v enem naslednjih napadov pa je po protinapadu v mrežo s strelom na bližnjo vratnico pospravil asistenco Coutinha. Odličen polčas za Katalonce je v 35. minuti zaokrožil Messi s sicer ne preveč prepričljivo izvedeno enajstmetrovko (prekršek Maria Gasparjanad Fatijem), ki je Sergio Asenjokljub dotiku ni uspel ustaviti.Pau Torresje nato v zaključku polčasa še enkrat zatresel mrežo svojega vratarja po predložku Messija, ki je bil namenjen Sergiu Busquetsu. V drugem polčasu se je domača prevlada ob sicer redkih priložnostih nadaljevala, a se rezultat ni več spremenil.

'Lahko igramo tudi brez pravega napadalca'

Koeman, ki je v drugem polčasu v igro poslal tudi debitante Miralema Pjanića, Francisca Trincaa in Pedrija, je tako prišel do krvavo potrebne zmage za začetek svoje trenerske etape v "domači" Barceloni. Naslednik Quiqueja Setiena, ki se je avgusta moral posloviti po blamaži proti Bayernu v četrtfinalu Lige prvakov, je bil še posebej zadovoljen z uvodnimi 45 minutami. A kljub temu je priznal, da bi si po slovesu napadalca Luisa Suareza, ki je pri Atleticu že na prvi tekmi zablestel z goloma in podajo, želel še enega klasičnega napadalca.

"Zadovoljen sem s prvim polčasom. Štirje goli, ritem, spredaj menjavanje položajev ... Izvrsten prvi polčas," je na novinarski konferenci po tekmi dejal Koeman. "Fati je mlad igralec, ki mora še ujeti stalnost v svojih igrah in predstavah. Pokazal je, da je pred njim velika prihodnost in izjemno sem zadovoljen s to njegovo današnjo tekmo. Dober fant je. Odprt je za poslušanje in izboljševanje. Včasih mu manjka koncentracije. Ena mojih kritik na prijateljski tekmi proti Elcheju je bila, da njegova predstava ni bila optimalna, rekel pa bi, da je bilo danes drugače, odigral je izvrstno tekmo, z enormno veliko globine. Zavedamo se njegove kakovosti in izkoristili smo jo. Okrepitev na mestu srednjega napadalca? Vedno je dobro imeti alternativo, da imaš lahko drug načrt. A lahko igramo tudi brez 'pravega' napadalca na igrišču."

Busquets: Smo blizu podobe, kakršno si želimo

Dobrih 20 minut je na zelenici dobil tudi dlje časa poškodovani francoski krilni napadalecOusmane Dembele, ki bi lahko v primeru, da bo imel v tej sezoni več "sreče" s poškodbami, predstavljal novo močno orožje in osvežitev za ekipo, ki je povprečno starost z odhodi vezistov Hrvata Ivana Rakitićain Čilenca Artura Vidala ter napadalca Suareza sicer močno znižala.

"Dobra tekma za nas, še posebej v prvem polčasu, ko smo bili veliko boljši od njih, ustvarili smo si veliko priložnosti in dosegli štiri gole," je za televizijo Movistartakoj po tekmi dejal katalonski vezist Busquets, ki je z 32 leti seveda med daleč najbolj izkušenimi člani moštva. "Malce smo popustili v drugem polčasu in otežili so nam zadeve, a na splošno imamo po tej prvi tekmi dobre občutke. Smo blizu podobi, kakršno si želimo," je še dodal španski reprezentant.