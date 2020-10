Barcelona z igralcem manj do nove prepričljive zmage v Vigu

Nogometaši Barcelone so v 4. krogu domačega španskega prvenstva gostovali v deževnem Vigu in tamkajšnjo Celto kljub igralcu manj premagali z visokih 3:0. V prvem polčasu je mrežo domačih načel izjemno nadarjeni Ansu Fati, v nadaljevanju pa sta piko na i povsem zasluženi zmagi 'blaugrane' postavila Sergi Roberto in Lucas Olaza (avtogol).

Barcelono je v vodstvo popeljal zadetek mladega Ansuja Fatija v 11. minuti, so pa Katalonci že v 42. minuti na igrišču ostali brez izključenega Clementa Lengleta. Kljub temu so v 51. minuti podvojili prednost po avtogolu Lucasa Olaze. Sergi Roberto je v peti minuti sodniškega dodatka postavil končni izid. Že pred tem je Athletic Bilbao doma z 0:1 izgubil proti Cadizu, ki je do druge zmage v štirih tekmah prišel kljub temu, da je igral od 48. minute z igralcem manj, od 70. pa celo z dvema manj. Izključena sta bila Carlos Akapo in Alvaro Negredo. Za nameček je edini gol dosegel Unai Lopezv lastno mrežo v 57. minuti. Sevilla, ki je na svoji drugi tekmi še drugič zmagala, pa je premagala Levante z 1:0; v drugi minuti sodniškega dodatka je z glavo zadel Youssef En Nesyri po podaji Jesusa Navasa. Špansko državno prvenstvo, 4. krog, izidi:

Real Sociedad - Valencia 0:1 (0:0)

Getafe - Betis 3:0 (3:0)

Huesca - Atletico Madrid 0:0

Villarreal - Alaves 3:1 (2:1)

Eibar - Elche 0:1 (0:1)

Real Madrid - Valladolid 1:0 (0:0)

Athletic Bilbao - Cadiz 0:1 (0:0)

Sevilla - Levante 1:0 (0:0)

Celta - Barcelona 0:3 (0:1)

Granada - Osasuna (prestavljeno)