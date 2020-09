Barcelona z Messijem v prvi postavi premagala tretjeligaša

Vse oči so bile uprte v Messija, ki je zaigral prvič po koncu minule sezone in javno izraženi želji po prestopu.

Ronald Koemanje ob debiju na klopi Barcelone v igro na začetku obeh polčasov poslal dve povsem različni postavi. A največ pozornosti je seveda požela začetna, v kateri je bil tudi kapetan Lionel Messi, ki je po merjenju moči z vodstvom kluba v zadnjih tednih popustil in se kljub podani uradni zahtevi za prestop odločil ostati na Camp Nouu. Koeman mu je v napadu priključil še razočaranje minule sezone Antoina Griezmannain še enega hitrega Francoza Ousmana Dembeleja, ki so mu vse sezone v Kataloniji do sedaj pokvarile težje poškodbe. V vratih je ob odsotnosti nedavno operiranega prvega vratarja Marc-Andre ter Stegna začel Norberto Neto, v obrambi Sergi Roberto, Gerard Pique, Clement Lenglet in Jordi Alba, na sredini igrišča pa Sergio Busquets, Carles Alenain Pedri.

Barca je igrala v sistemu 4-2-3-1, ki je novemu strategu tudi najljubši, madridski časnik MARCApa je po dvoboju na svoji spletni strani izpostavil predvsem portugalskega debitanta, vezista Francisca Trincaa, ki se je klubu pridružil iz Brage, in naj bi od "rezervistov" najbolj prepričal. Dodali so, da je Alena na položaju zadnjih vezistov pod pritiskom, saj mora prepričati Koemana, sicer bi ga klub lahko vnovič poslal na posojo. Odigral je dobro tekmo proti tretjeligašu, se veliko ponujal in nasploh zapustil dober vtis, ocenjuje MARCA.