Barcelona z novo zmago že na Realovem radarju, Messi po golu 'počastil' Maradono

Nogometaši Barcelone so v 11. krogu španskega državnega prvenstva premagali Osasuno s 4:0. Katalonci so tako na najboljši možen način odgovorili na zadnji ligaški poraz z Atleticom. Med tednom so v Ligi prvakov razbili Dinamo Kijev v gosteh, tokrat pa so na domačem stadionu Camp Nou z identičnim izidom pometli še z Osasuno in vpisali še drugo zaporedno zmago.

Za zmago katalonskega ponosa so tokrat poskrbeli Martin BraithwaiteinAntoine Griezmann, ki sta zadela v prvem polčasu, ter Philippe Coutinho in Lionel Messiz goloma v nadaljevanju. Barcelona je s četrto ligaško zmago sezone le še tri točke za Realom, ki je včeraj presenetljivo izgubil z Alavesom, a ima ob tem blaugrana tekmo manj od belega baleta. Na drugi strani Osasuna ostaja pri treh zmagah, za četo Jagobe Arrasate pa je to bil še peti letošnji poraz v La ligi. Messi je z zadetkom, zadnjim v mreži Osasune, počastil nedavno umrlega rojaka Diega Armanda Maradono. Potem ko je zadel, je slekel dres Barcelone, pod njim pa je nosil majico, kot jo je v sezoni 1993/94 Maradona v dresu Newell's Old Boysov, sicer klubu Messija iz otroštva. Prvi gol na tekmi je sicer dosegel do nedavnega 'pozabljeni' Martin Braithwaite v 29. minuti, tri minute pred polčasom pa je vodstvo domačih podvojil tako zelo pogosto kritizirani Antoine Griezmann (42.) z izjemnim volejem. Philippe Coutinho, ki je pred tem zgrešil v nogometnem žargonu dve stoodstotni priložnosti, je povišal na 3:0 v 57. minuti, piko na i je v 73. postavil Messi. Izid:

Barcelona- Osasuna 4:0(2:0)

Barcelona- Osasuna 4:0(2:0)
Braithwaite 29., Griezmann 42., Coutinho 57., Messi 73. Statistika tekme Barcelona - Osasuna