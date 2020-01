Barcelona z rekordnimi prihodki na prvem mestu klubske lestvice

S prihodkom 859 milijonov evrov v sezoni 2018/19 je Barcelonana lestvici prehitela večnega tekmeca Real Madrid, razlika med prihodki vodilnega in drugouvrščenega pa je letos največja v zgodovini lestvice, znaša 49,5 milijona. S 726,8 milijona dolarjev je na tretjem mestu Manchester United, sledita pa Bayern München(674,8) in Paris Saint-Germain (650).

Za poskok prihodkov Barcelone je v veliki meri zaslužna sprememba poslovanja kluba, predvsem odločitev, da prodajo trgovskega blaga in licenciranje iz rok zunanjih izvajalcev vzame v svoje roke. S tem je klub pridobil večji nadzor nad promocijo in prodajo lastnega blaga in storitev ter lahko prihodke iz tega naslova izkazuje na podlagi bruto namesto neto zneskov. Po podatkih 23. Deloittove lestvice najbogatejših nogometnih klubov na svetu, ki jo pripravlja Deloittov oddelek za posle na področju športa, je 20 največjih zaslužkarjev med nogometnimi klubi v sezoni 2018/19 skupno ustvarilo rekordnih 9,5 milijard evrov prihodkov.

Največji vir prihodkov klubov še vedno predstavljajo prenosi tekem, in sicer 44 odstotkov skupnih prihodkov. Sposobnost pritegniti pozornost gledalcev je glavni dejavnik, ki razlikuje največje zaslužkarje od klubov na dnu lestvice. Kljub temu, da lahko daljša odsotnost s klubskih tekmovanj UEFE, še posebej s tekmovanj Lige prvakov, močno vpliva na prihodke kluba, pa so najbogatejši klubi na lestvici manj odvisni od prihodkov od prenosov tekem kot manjši klubi.