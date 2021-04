Barcelona z zmago ujela madridski Real, Griezmann junak Blaugrane

Barcelona je na La Ceramici začela s tremi osrednjimi branilci Oscarjem Minguezo, Clementom Lengletom in Gerardom Piquejem ter dvema bočnima branilcema Serginom Destom na desni inJordijem Albona levi strani, ki pa sta imela obilo napadalnih nalog. V napadu pa sta od prve minute začela Antoine Griezmann in Lionel Messi.

Srečanje se je na obeh straneh začelo silovito, prvi je v tretji minuti zapretil Villarreal, gosti pa so svojo prvo priložnost zapravili le nekaj minut kasneje. Po dobre četrt ure igre je imel Frenkie de Jongpo podaji z leve strani sijajno priložnost, ko bi enostavno moral zadeti, a mu je po slabem zaključku z neverjetno parado veselje uspel preprečitiSergio Asenjo. Kazen za zapravljeno je prišla v 27. minuti, ko jeSamuel Chukwuezenajprej preigralJordija Albo, ki se mu je zdrsnilo, nato pa šeMarc-Andrea ter Stegna za enostaven zaključek in vodstvo rumene podmornice.

Ki pa ni trajalo dolgo. Že v naslednji minuti, takoj po izvajanju sredine, je Mingueza poslal globinsko žogo na Griezmanna, ta pa je spomnil na svoje najboljše čase in s prefinjenim lobom ekspresno izenačil rezultat. V 35. minuti pa se je Barcelona znašla celo v vodstvu. Nekdanji branilec Tottenhama v vrstah domačih Juan Foythje neprevidno vračal žogo svojemu vratarju in jo pri tem podal naravnost na nogo Griezmanna, ki je darilo brez pomisleka izkoristil za 1:2. Kot se je kasneje izkazalo, je bilo to dovolj za super pomembne tri točke Blaugrane na vselej zahtevnem gostovanju v mestu keramike.

V nadaljevanju je branjenje prednosti Barceloni olajšal tudi domači vezistManu Trigueros, ki je v 65. minuti zapravil žogo na sredini igrišča in nato v upanju, da jo pridobi nazaj, storil kriminalen prekršek nad Lionelom Messijem, po katerem mu je glavni sodnik brez pomisleka pokazal predčasno pot pod prho. Argentinski zvezdnik se je sicer zvijal v bolečinah, a mu je na srečo tekmo uspelo dokončati na igrišču.