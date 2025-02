Barcelona z zmago v Andaluziji močno približala kluboma iz Madrida

Nogometaši Barcelone so v 23. krogu španskega prvenstva gostovali pri Sevilli in prišli do pomembne zmage, ter tako izkoristili sobotni remi na madridskem derbiju. Od Andaluzijcev, ki niso uspeli izkoristiti pol ure igranja z igralcem več, so bili boljši s 4:1. Na prvenstveni lestvici Katalonci ostajajo na tretjem mestu, vendar sedaj za Realom Madridom zaostajajo zgolj za dve točki, za Atleticom Jana Oblaka pa le točko.