Barcelona za konec napolnila mrežo Baskov, Messi z dvema goloma blizu Pichichija

Barcelona je v zadnjem krogu španske La Lige pripravila pravo ofenzivno, ki je navijačem ponudila precej užitka pri ogledu. Že začetek Barce je bil silovit: potem ko se je nekajkrat stresel okvir Alavesovih vrat, je prvi zadetek v mrežo domačinov poslal Ansu Fati. Ta je v 24. minuti tekme lepo spremljal žogo, potem ko jo je v kazenski prostor poslal Lionel Messi in se je odbila od enega Alavesovih branilcev. S pravočasnim vtekanjem in nenadnim strelom je matiral nepripravljenega vratarjaRoberta Jimeneza. Na 2:0 je po lepi akciji Barcelone povišal Messi, na katerega je Alavesova obramba po hitrem protinapadu Barce povsem pozabila. Messi je nato posedel še vratarja in zlahka zadel za povišanje vodstva v 34. minuti tekme. Tretji gol je še pred iztekom prvega polčasa zabil Luis Suarez. Ta je gol zabil po šah-matu v treh potezah. Akcijo je 'začel' Messi, nesebično je Suarezu podal Jordi Alba, Urugvajec pa je z glavo zabil za 3:0.

V drugem polčasu se je ofenzivna predstava Barcelone nadaljevala: v 57. minuti se je med strelce vpisal še Nelson Semedo, na katerega je tokrat povsem 'plavajoča' obramba Alavesa povsem pozabila. Ta je z bombo z desne strani matiral tudi tokrat nemočnega Jimeneza. Ta se je žoge še uspel dotakniti, a je bil strel preprosto premočen, da bi ga lahko ubranil. V boju za najboljšega strelca španske La Lige pa se je v drugem polčasu še enkrat izkazal Messi, ko je v 75. minuti izkoristil podajo Albe in z levico spretno poslal žogo za hrbet Jimeneza za končnih 5:0. Nagrada Pichichi mu tako skorajda ne more uiti, saj ima pred Karimom Benzemajem (Real Madrid), ki ga tekma čaka zvečer, štiri gole naskoka.

Španska La Liga, 38. krog:

Alaves - Barcelona 0:5 (0:3)

Fati 24., Messi 34., 75., Suarez 44., Semedo 57.