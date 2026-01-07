Naslovnica
Barcelona za mesto v finalu španskega superpokala uničila Bilbao

Džida, 07. 01. 2026 21.53 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Barcelona - Athletic Bilbao

Na prvi polfinalni tekmi španskega superpokala sta se pomerila Barcelona in Athletic Bilbao. Katalonci so tekmo odločili že v prvem polčasu, v nadaljevanju pa je končni izid 5:0 postavil Raphinha. V drugem polfinalu bosta v četrtek igrala Real Madrid in Atletico Madrid.

Pri aktualnih superpokalnih prvakih so se med strelce v prvem polčasu vpisali vsi štirje napadalno usmerjeni nogometaši. V 22. minuti je za spremembo začetnega izida poskrbel Ferran Torres, po pol ure igre pa je prednost Kataloncev povišal Fermin Lopez. V naslednjih minutah so nogometaši Barcelone zabili še dvakrat, najprej Roony Bardghji, nato pa še Raphinha.

Barcelona - Athletic Bilbao
Barcelona - Athletic Bilbao
FOTO: AP

Blaugrana je v drugem delu nadaljevala z obleganjem nasprotnih vrat, nov zadetek pa smo videli v 52. minuti, ko je ponovno zabil brazilski zvezdnik Raphinha in trenerja baskovske zasedbe prisilil v štiri menjave. V nadaljevanju je močno spremenil začetno postavo tudi Hansi Flick in iz igre potegnil pet nogometašev, od strelcev sta s tekmo končala Raphinha in Bardghji, v igro pa med drugimi vstopila Lamine Yamal in Marcus Rashford. Omenjena sta s soigralci tekmo mirno pripeljala do zadnjega sodnikovega žvižga, Katalonci pa so si napredovanje zagotovili z zmago s 5:0.

Barcelona se je tudi lani v polfinalu španskega superpokala pomerila z Athletic Bilbaom, a takrat slavila "le" z 2:0. Na finalnem El Clasicu je nato s kar 5:2 premagala Real Madrid, ki bo finalno vstopnico letos iskal na vročem obračunu z mestnim rivalom Atleticom.

nogomet španski superpokal polfinale barcelona athletic bilbao

Napoli rešil točko proti predzadnji Veroni, Atalanta ugnala Bologno

