Barcelona za mesto v finalu španskega superpokala uničila Bilbao

Pri aktualnih superpokalnih prvakih so se med strelce v prvem polčasu vpisali vsi štirje napadalno usmerjeni nogometaši. V 22. minuti je za spremembo začetnega izida poskrbel Ferran Torres , po pol ure igre pa je prednost Kataloncev povišal Fermin Lopez . V naslednjih minutah so nogometaši Barcelone zabili še dvakrat, najprej Roony Bardghji , nato pa še Raphinha .

Blaugrana je v drugem delu nadaljevala z obleganjem nasprotnih vrat, nov zadetek pa smo videli v 52. minuti, ko je ponovno zabil brazilski zvezdnik Raphinha in trenerja baskovske zasedbe prisilil v štiri menjave. V nadaljevanju je močno spremenil začetno postavo tudi Hansi Flick in iz igre potegnil pet nogometašev, od strelcev sta s tekmo končala Raphinha in Bardghji, v igro pa med drugimi vstopila Lamine Yamal in Marcus Rashford. Omenjena sta s soigralci tekmo mirno pripeljala do zadnjega sodnikovega žvižga, Katalonci pa so si napredovanje zagotovili z zmago s 5:0.

Barcelona se je tudi lani v polfinalu španskega superpokala pomerila z Athletic Bilbaom, a takrat slavila "le" z 2:0. Na finalnem El Clasicu je nato s kar 5:2 premagala Real Madrid, ki bo finalno vstopnico letos iskal na vročem obračunu z mestnim rivalom Atleticom.