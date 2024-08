Odkupna klavzula za Olma 500 milijonov evrov

Španski nogometni prvoligaš Barcelona je tudi uradno potrdil prihod španskega reprezentanta Danija Olma. Za 26-letnega napadalno usmerjenega vezista in nekdanjega soigralca Kevina Kampla in Benjamina Šeška pri Leipzigu so Katalonci po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odšteli 60 milijonov evrov odškodnine.