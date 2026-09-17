Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Barcelona zabila Racingu sedem golov, prepričljiv tudi Atletico

Barcelona, 17. 09. 2026 00.45 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Raphinha

Nogometaši Atletica iz Madrida so v šestem krogu španskega prvenstva s 4:0 ugnali Osasuno. Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je branil celo tekmo za Madridčane in drugič zapovrstjo na ligaški tekmi mrežo ohranil nedotaknjeno. Še naprej je na vrhu lestvice popolna Barcelona po visoki zmagi proti Racingu iz Santanderja (7:2).

Atletico z moštvom iz Pamplone ni imel nikakršnih težav. Prevladoval je od samega začetka in proti vratom tekmeca sprožil kar 27 strelov. Na drugi strani Jan Oblak na 405. tekmi v španskem prvenstvu še 189. ni prejel zadetka, se je pa enkrat izkazal po poskusu Raula Garcie.

Ob odlični predstavi atletov se je z golom in podajo izkazal Jonathan David. Svoje moštvo je povedel v vodstvo v 24. minuti, nato pa je v 54. minuti podal še za gol Leeja Kang-ina. Dokončno je usodo gostov zapečatil Robin Le Normand v 63. minuti, piko na i pa je visoki zmagi v 82. minuti postavil še Alex Baena.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Atletico je na lestvici začasno tretji s 13 točkami, tudi Sevilla pa je po zmagi na gostovanju pri Deportivu (1:0) zdaj pri 13 točkah mesto za rdeče-belimi. Na vrhu lestvice je tudi po šestem krogu popolna Barcelona z 18 točkami. Pred nedeljskim madridskim derbijem z Atleticom ima Real Madrid tri manj. Barcelona je gostila Racing iz Santanderja in udarno začela po sijajnem strelu Joaa Cancela v osmi minuti. V 23. minuti je bil prvič natančen Raphinha, nekaj minut kasneje pa je Racing prišel do znižanja po golu Maguetta Gueyeja.

Še pred polčasom je lastno mrežo zadel Asier Villalibre za vodstvo domačih s 3:1, Raphinha pa je še z desetim golom na sedmih tekmah v vseh tekmovanjih povišal na 4:1. Barcelona je še petič to sezono dosegla vsaj pet golov, ko je Raphinha v 67. minuti izkoristil strel z bele pike, pred tem pa so Katalonci še tretjič v prvenstvu prejeli dva gola, ko je v 65. minuti znižal Yassir Zabiri. Za 6:2 je kmalu po vstopu v igro poskrbel Gabriel Jesus, Lamine Yamal, ki je prispeval dve podaji in v 45. minuti zastreljal tudi enajstmetrovko, pa je ob koncu postavil končni izid 7:2.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Špansko prvenstvo, 6. krog, izidi sredinih tekem:

Atletico Madrid - Osasuna 4:0 (1:0)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico).

Deportivo A Coruna - Sevilla 0:1 (0:0)

Barcelona - Racing Santander 7:2 (2:0)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet špansko prvenstvo šesti krog barcelona racing santander

Velika blamaža Maribora: iz pokala ga je izločil tretjeligaš Korotan

24ur.com Barcelonin zmagovalni niz končan, Oblakov Atletico opravil z Mallorco
24ur.com Barcelona ostaja brezhibna v španskem prvenstvu
24ur.com Rodrygo junak ob zmagi nad Bilbaom, Girona v zaključku ugnala Betis
24ur.com Spodrsljaj Atletov proti zadnjeuvrščeni Almerii, Barcelona zanesljivo do treh točk
24ur.com Real brez zmage na mestnem derbiju, Barcelona do treh točk v Galiciji
24ur.com Madridski Atleti vodilni v Španiji po točno polovici sezone
24ur.com Mbappe utišal kritike, Vinicius zagotovil zmago Realu
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Maluma drugič postal očka: njegov sinček nosi čudovito ime
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
Porod je lahko šok tudi za očeta: to morate vedeti, preden stopite v porodno sobo
Porod je lahko šok tudi za očeta: to morate vedeti, preden stopite v porodno sobo
Vse se je začelo, ko je postal oče. 17 let pozneje je Christian Bale naredil to
Vse se je začelo, ko je postal oče. 17 let pozneje je Christian Bale naredil to
zadovoljna
Portal
Nosečo jo je varal, njeno sporočilo pa bi morala slišati vsaka ženska
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
Zato ne morete shujšati
Zato ne morete shujšati
Poljubila bivšega moža srbske pevke
Poljubila bivšega moža srbske pevke
vizita
Portal
Ta vsakodnevni opravek je lahko presenetljivo dobra vadba za ljudi, ki večino dneva sedijo
Če vas bolijo kolena, ne opustite hoje: pomembneje je, kako hodite
Če vas bolijo kolena, ne opustite hoje: pomembneje je, kako hodite
Ta subtilna sprememba na nohtih je lahko znak skrite bolezni
Ta subtilna sprememba na nohtih je lahko znak skrite bolezni
Tri mesece so uživali paradižnikov koncentrat. Znanstveniki so odkrili te spremembe v možganih
Tri mesece so uživali paradižnikov koncentrat. Znanstveniki so odkrili te spremembe v možganih
cekin
Portal
Zlato je v zadnjih letih raslo. Bi moralo imeti mesto tudi med vašimi prihranki?
Jesenski premik ure 2026: kdaj bomo uro premaknili nazaj in spali dlje?
Jesenski premik ure 2026: kdaj bomo uro premaknili nazaj in spali dlje?
Med najbogatejšimi na Balkanu? Njeno premoženje ocenjujejo na okoli 89 milijonov evrov
Med najbogatejšimi na Balkanu? Njeno premoženje ocenjujejo na okoli 89 milijonov evrov
Podaljšan vikend za pare: 7 romantičnih destinacij v bližini Slovenije
Podaljšan vikend za pare: 7 romantičnih destinacij v bližini Slovenije
moskisvet
Portal
Veste, na čem sedi ta fant?
Hollywoodska lepotica znova samska: po devetih letih je konec zakona
Hollywoodska lepotica znova samska: po devetih letih je konec zakona
Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse
Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse
Lepa sociopatka razkrila svojo temno plat: 'Pretvarjam se, da mi je mar'
Lepa sociopatka razkrila svojo temno plat: 'Pretvarjam se, da mi je mar'
dominvrt
Portal
Obama razkril, da so se poslovili od dolgoletne družinske članice
Po ločitvi si je ustvarila povsem nov svet: pokukajte v sanjski dom Jennifer Lopez
Po ločitvi si je ustvarila povsem nov svet: pokukajte v sanjski dom Jennifer Lopez
Te stvari v domu lahko preživijo generacije, druge je treba menjati presenetljivo hitro
Te stvari v domu lahko preživijo generacije, druge je treba menjati presenetljivo hitro
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
okusno
Portal
Sočno jabolčno pecivo, ki ga boste pekli znova in znova
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna
Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna
Ko ne veste, kaj skuhati: te mesne kroglice so odlična rešitev
Ko ne veste, kaj skuhati: te mesne kroglice so odlična rešitev
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Kako seksati
Kako seksati
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956