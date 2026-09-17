Barcelona zabila Racingu sedem golov, prepričljiv tudi Atletico

Ob odlični predstavi atletov se je z golom in podajo izkazal Jonathan David . Svoje moštvo je povedel v vodstvo v 24. minuti, nato pa je v 54. minuti podal še za gol Leeja Kang-ina . Dokončno je usodo gostov zapečatil Robin Le Normand v 63. minuti, piko na i pa je visoki zmagi v 82. minuti postavil še Alex Baena .

Atletico z moštvom iz Pamplone ni imel nikakršnih težav. Prevladoval je od samega začetka in proti vratom tekmeca sprožil kar 27 strelov. Na drugi strani Jan Oblak na 405. tekmi v španskem prvenstvu še 189. ni prejel zadetka, se je pa enkrat izkazal po poskusu Raula Garcie .

Atletico je na lestvici začasno tretji s 13 točkami, tudi Sevilla pa je po zmagi na gostovanju pri Deportivu (1:0) zdaj pri 13 točkah mesto za rdeče-belimi. Na vrhu lestvice je tudi po šestem krogu popolna Barcelona z 18 točkami. Pred nedeljskim madridskim derbijem z Atleticom ima Real Madrid tri manj. Barcelona je gostila Racing iz Santanderja in udarno začela po sijajnem strelu Joaa Cancela v osmi minuti. V 23. minuti je bil prvič natančen Raphinha, nekaj minut kasneje pa je Racing prišel do znižanja po golu Maguetta Gueyeja.

Še pred polčasom je lastno mrežo zadel Asier Villalibre za vodstvo domačih s 3:1, Raphinha pa je še z desetim golom na sedmih tekmah v vseh tekmovanjih povišal na 4:1. Barcelona je še petič to sezono dosegla vsaj pet golov, ko je Raphinha v 67. minuti izkoristil strel z bele pike, pred tem pa so Katalonci še tretjič v prvenstvu prejeli dva gola, ko je v 65. minuti znižal Yassir Zabiri. Za 6:2 je kmalu po vstopu v igro poskrbel Gabriel Jesus, Lamine Yamal, ki je prispeval dve podaji in v 45. minuti zastreljal tudi enajstmetrovko, pa je ob koncu postavil končni izid 7:2.