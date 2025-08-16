Barcelona začela obrambo naslova s suvereno zmago proti Mallorci

Branilci naslova iz Katalonije so hitro rešili vprašanje zmagovalca. Raphinha je zadel v sedmi minuti, na 2:0 pa je četrt ure kasneje povišal Ferran Torres.
Mallorca je v 33. minuti zaradi dveh rumenih kartonov najprej ostala brez Manuja Morlanesa, hitro za tem pa še brez Vedata Muriqija, ki je dobil neposredni rdeči karton zaradi udarca s podplatom v glavo vratarja Barcelone Joana Garcie.
Zasedba Hansija Flicka, ki je v minuli sezoni osvojila vse tri domače lovorike, se je v nadaljevanju usmilila tekmeca in kljub prednosti dveh igralcev le še enkrat zatresla domačo mrežo. V izteku tekme je zadel Lamine Yamal.
Prvi krog La Lige bo trajal pet dni. Uvodnih zmag so se v petek veselili nogometaši Rayo Vallecana, ki so v Gironi slavili s 3:1, ter Villarreala, ki so z 2:0 premagali novinca v elitni druščini Real Oviedo.
Špansko prvenstvo, 1. krog, izidi:
Mallorca - Barcelona 0:3 (0:2)
