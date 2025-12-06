Barcelona zaostajala, s pomočjo Torresovega hat-tricka nato zabila pet golov

Barca je tekmo v Sevilli slabo začela in končala, a je bila v vmesnem obdobju dovolj učinkovita, da zmaga, 13. v sezoni, ni bila ogrožena. Domači so povedli v šesti minuti z golom Antonyja, a je blaugrana že do 13. minute po dveh golih Ferrana Torresa vodila. Še v prvem delu je v polno prvič za člansko ekipo zadel še mladi Roony Bardghji, še pred odmorom pa je za "hat trick" še enkrat zadel Torres.

Po petem zadetku, Lamine Yamal je bil uspešen z bele točke, je bilo v 59. minuti že 5:1. A seviljska ekipa se je izognila polomu, gostje so precej znižali ritem, kar sta v zadnjih petih minutah izkoristila Diego Llorente in Cucho Hernandez za kozmetično olepšavo poraza.