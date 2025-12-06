Svetli način
Nogomet

Barcelona zaostajala, s pomočjo Torresovega hat-tricka nato zabila pet golov

Sevilla, 06. 12. 2025 22.02 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Nogometaši Barcelone so v tekmi 15. kroga španske lige v gosteh premagali Betis s 5:3 in začasno na vrhu lestvice povečali naskok pred Realom na štiri točke. Real bo igral v nedeljo, že danes zvečer pa bo na delu še madridski Atletico Jana Oblaka, ki bo gostoval v Bilbau.

Barca je tekmo v Sevilli slabo začela in končala, a je bila v vmesnem obdobju dovolj učinkovita, da zmaga, 13. v sezoni, ni bila ogrožena. Domači so povedli v šesti minuti z golom Antonyja, a je blaugrana že do 13. minute po dveh golih Ferrana Torresa vodila. Še v prvem delu je v polno prvič za člansko ekipo zadel še mladi Roony Bardghji, še pred odmorom pa je za "hat trick" še enkrat zadel Torres.

Po petem zadetku, Lamine Yamal je bil uspešen z bele točke, je bilo v 59. minuti že 5:1. A seviljska ekipa se je izognila polomu, gostje so precej znižali ritem, kar sta v zadnjih petih minutah izkoristila Diego Llorente in Cucho Hernandez za kozmetično olepšavo poraza.

Ferran Torres je Real Betisu zabil kar tri gole
Ferran Torres je Real Betisu zabil kar tri gole FOTO: AP

V prvi današnji tekmi je Villarreal z 2:0 premagal Getafe; ob koncu prvega dela je zadel Tajon Buchanan, gostje so si otežili delo takoj na začetku drugega dela s prejetim rdečim kartonom Luisa Mille, prednost igralca več je nato v drugi gol spremenil George Mikautadze.

Alaves je premagal Sociedad z 1:0, zvečer bo pri Athleticu iz Bilbaa gostoval Jan Oblak z Atleticom.

V nedeljo bodo poleg tekme Real Madrid - Celta še dvoboji Elche - Girona, Valencia - Sevilla in Espanyol - Rayo Vallecano, v ponedeljek bosta krog končala Osasuna in Levante.

Na lestvici ima Barca s 16 tekmami 40 točk, Real 36 in Villarreal 35, Atletico je s 31 točkami četrti, vsi imajo tekmo manj kot Katalonci.

Izidi, 15. krog, La Liga:

- petek, 5. december:

Oviedo - Mallorca 0:0

- sobota, 6. december:

Villarreal - Getafe 2:0 (1:0)

Alaves - Real Sociedad 1:0 (1:0)

Betis - Barcelona 3:5 (1:4)

Athletic Bilbao - Atletico Madrid

