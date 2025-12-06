Barcelona zaostajala, s pomočjo Torresovega hat-tricka nato zabila pet golov

Barca je tekmo v Sevilli slabo začela in končala, a je bila v vmesnem obdobju dovolj učinkovita, da zmaga, 13. v sezoni, ni bila ogrožena. Domači so povedli v šesti minuti z golom Antonyja, a je blaugrana že do 13. minute po dveh golih Ferrana Torresa vodila. Še v prvem delu je v polno prvič za člansko ekipo zadel še mladi Roony Bardghji, še pred odmorom pa je za "hat trick" še enkrat zadel Torres.
Po petem zadetku, Lamine Yamal je bil uspešen z bele točke, je bilo v 59. minuti že 5:1. A seviljska ekipa se je izognila polomu, gostje so precej znižali ritem, kar sta v zadnjih petih minutah izkoristila Diego Llorente in Cucho Hernandez za kozmetično olepšavo poraza.
V prvi današnji tekmi je Villarreal z 2:0 premagal Getafe; ob koncu prvega dela je zadel Tajon Buchanan, gostje so si otežili delo takoj na začetku drugega dela s prejetim rdečim kartonom Luisa Mille, prednost igralca več je nato v drugi gol spremenil George Mikautadze.
Alaves je premagal Sociedad z 1:0, zvečer bo pri Athleticu iz Bilbaa gostoval Jan Oblak z Atleticom.
V nedeljo bodo poleg tekme Real Madrid - Celta še dvoboji Elche - Girona, Valencia - Sevilla in Espanyol - Rayo Vallecano, v ponedeljek bosta krog končala Osasuna in Levante.
Na lestvici ima Barca s 16 tekmami 40 točk, Real 36 in Villarreal 35, Atletico je s 31 točkami četrti, vsi imajo tekmo manj kot Katalonci.
Izidi, 15. krog, La Liga:
- petek, 5. december:
Oviedo - Mallorca 0:0
- sobota, 6. december:
Villarreal - Getafe 2:0 (1:0)
Alaves - Real Sociedad 1:0 (1:0)
Betis - Barcelona 3:5 (1:4)
Athletic Bilbao - Atletico Madrid
