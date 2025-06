Barcelona že 'v akciji': Partey bi prinesel veliko izkušenj

Nogometaši Barcelone so v nedavno zaključeni klubski sezoni 2024/25 opravili izjemno delo. Ob dejstvu, da so osvojili vse tri domače lovorike (špansko prvenstvo, pokal in superpokal), so bili po dolgem času v resni igri še za četrto, najžlahtnejšo lovoriko v sezoni. A finalist Lige prvakov, milanski Inter, je imel svojo računico in Katalonce izločil na predzadnji stopnički, kar pa ni odvzelo volje uspešnemu strategu Blaugrane Hansiju Flicku, ki že na veliko razmišlja o novi sezoni.