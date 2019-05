Barcelona želi vrzel v obrambi zakrpati s soigralcem Jana Oblaka

Po poročanjuESPN FCje brazilski bočni branilec Atletico Madrida in občasni reprezentant Filipe Luis na radarju Barcelone , ki se bo pred začetkom nove sezone poleg vezne vrste in napada očitno krepila tudi v obrambi. Natančneje na boku, kjer Jordi Alba v zadnjih nekaj letih ni imel prave zamenjave in konkurence, na povratni tekmi polfinala Lige prvakov z Liverpoolom pa je sredi tega tedna povsem odpovedal in storil več vidnih napak ob porazu z 0:4 .

Luis se je navijačem Barcelone v zadnjih mesecih prikupil z izjavami o podelitvi zlate žoge, ki je romala v roke Hrvatu Luku Modriću. Brazilec se je v času igranja za Atletico sicer večkrat ostro pomeril z Messijem, a ga je že večkrat pohvalil, ker mu Argentinec tega ni niti malo zameril, nedavno pa je dejal, da je nagrada zlata žoga pri njem izgubila vso kredibilnost. "Ko grem na igrišče, je moja naloga ta, da nasprotniku ne dovolim storiti česarkoli, pa naj bo to Messi ali kdorkoli," je na začetku leta Luisa citiral Globo Esporte. "Po toliko letih vidim tipa, ki se še vedno razvija. Igral je na boku, zdaj je v sredini. Nenadoma slišim, da si ne zasluži zlate žoge, ker je imel slabo sezono leta 2018? Osvojil je La Ligo, španski pokal, bil je prvi strelec v Evropi in prispeval celo kopico podaj. Kdor misli, da si Messi ne zasluži zlate žoge, ne vidi tistega, kar vidim jaz. Ali to ali pa jaz ne vem ničesar o nogometu."

Lanske izjave Luisa, ki odmevajo še danes: "(Fifina nagrada The Best) je namenjena najboljšemu igralcu na svetu, to pa je Messi. Danes, v preteklosti, pred dvema letoma in pred tremi leti. Od trenutka, ko Messi ne osvoji nagrade z vsem, kar počne, izgubijo nekaj kredibilnosti."

Pred desetimi leti je bilo 20 milijonov preveč Blizu prihodu na Camp Nou je bil že pred desetimi leti, ko je igral še za Deportivo iz La Corune , a takratni prvi mož kluba, kontroverzni Augusto Cesar Lendoiro , ni želel spustiti cene z 20 milijonov evrov, kolikor je predpisovala Brazilčeva odkupna klavzula, Barcelona pa je na koncu iz Seville pripeljala Adriana Correio . Luis je na Camp Nouu spet aktualen zato, ker bo ob morebitnih prihodih Griezmanna in branilca Ajaxa Matthijsa de Ligta Kataloncem že začelo zmanjkovati denarja za nadaljnje nakupe, Brazilec pa je ob izteku pogodbe z Atleticom na voljo brez odškodnine. De Ligt in Griezmann bi lahko skupaj Barco stala okoli 200 milijonov evrov, zato se obetajo tudi številne prodaje nogometašev.

Pri De Ligtu se sicer zapleta zaradi zahtev njegovega agenta Mina Raiole, ki želi iztržiti še nekaj več denarja, a ga Katalonci zaenkrat niso uslišali, medtem ko je slovitega Italijana zaradi prestopa Gianluce Scamacceiz mladinske ekipe Rome v PSV Eindhoven nedavno poleg Italijanske nogometne zveze (Figc) za tri mesece suspendirala tudi Mednarodna nogometna zveza (Fifa). Ajax in Barcelona sta bojda že dogovorjena glede odškodnine, tudi De Ligt pa je že večkrat dejal, da si želi le na Camp Nou. Griezmannova odkupna klavzula se bo 1. julija spustila na 120 milijonov evrov, Katalonci pa o možnostih njegovega prihoda do takrat ne želijo govoriti, da ne bi še dodatno ujezili njegovih delodajalcev, ki so se pri Fifi zaradi nedovoljenih pogovorov z njihovim nogometašem predlani že uradno pritožili.

'Absolutna tišina in podobe zaskrbljenosti'

Nogometaši članske ekipe Barcelone so v petek sicer prvič trenirali po povratku iz Liverpoola, vzdušje pa je bilo po poročanju madridskega dnevnika ASpodobno turobno kot v gostujoči slačilnici stadiona Anfield po zgodovinskem polomu v Ligi prvakov.

"Skozi dan je prevladovala najbolj absolutna tišina in podobe zaskrbljenosti ter utrujenosti,"je na svoji spletni strani zapisal madridski časnik, ki prek neimenovanega vira iz slačilnice trdi, da ni prišlo do nobenega sestanka oziroma analize dogodkov z Otoka, povsem vase naj bi se zaprl tudi trener Ernesto Valverde, ki je bil leto po podobnem debaklu v Rimu spet na udaru hudih kritik.

Trenerjeva usoda v rokah Messija

"Dvomi se o tem, če še ima moč in dovolj želje, da bi dvignil moralo in nadaljeval še eno leto. V vsakem primeru pa se zaveda, da lahko računa na podporo ključnih članov ekipe," še piše AS. "Če želi kdo videti, kaj točno pomeni beseda depresija, mora samo obiskati slačilnico prve ekipe v klubskem centru Ciudad Deportiva,"še dodajajo.

Veliko besede pri tem, če je to zadnja sezona Valverdeja na čelu ekipe, sredi sezone je sicer podaljšal pogodbo do junija 2020, naj bi imel prvi zvezdnik in kapetan moštva Lionel Messi, ki je s Špancem v zelo dobrih odnosih, primerljivih s tistimi, ki so med Argentincem in trenerjem članskega moštva vladali v sezoni 2012/13, ko je ekipo vodil pokojni Tito Vilanova.